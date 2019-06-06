За соответствующую резолюцию проголосовало 7 парламентариев, ни один не был против, один воздержался.
"Исходя из закрепленного в международном праве определения понятия "геноцид", Cейм признает совершенные в 1944 году Советским Союзом преступления против крымско-татарского народа геноцидом", - говорится в резолюции.
Сейм также "обращает внимание и осуждает осуществленные в 2014 году Российской Федерацией незаконные оккупацию и аннексию украинского Крыма, а также проводимую против гражданского населения и крымско-татарского народа дискриминацию на языковом, культурном, религиозном и национальном основаниях, отмену самоуправления крымских татар".
В документе содержится призыв к международному сообществу солидаризироваться с крымско-татарским народом и продолжать политику непризнания предпринятой в 2014 году Российской Федерацией аннексии украинского Крыма.
Аналогичная резолюция в начале мая принята в Латвии.
Массовые депортации татар из Крыма начались 18 мая 1944 года. Из Крыма в Центральную Азию было сослано более 230 тыс. человек - почти все проживавшие на полуострове татары.
Почти половина сосланных преимущественно в Узбекистан татар умерла от голода и болезней. Остальным было разрешено вернуться в Крым только с началом "перестройки".
После того, как пять лет назад Россия аннексировала Крым, были запрещена ассамблея татарской диаспоры и телеканал, были задержаны и брошены за решетку сотни активистов.
Более 10 тыс. проживавших в Крыму татар из-за преследований и репрессий были вынуждены оставить свои дома в Крыму и переселиться жить в Украину.
Некоторым татарским активистам, таким, как Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, запрещен въезд в Крым.
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