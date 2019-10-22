Сейм Литвы приступил к рассмотрению проекта госбюджета на 2020 год

"Бюджет следующего года реалистичен, сбалансирован, поощряет эффективное использование средств и направлен на снижение бедности", – сказал министр финансов Вилюс Шапока, представляя во вторник в Сейме план доходов и расходов государства на следующий год.
Он подчеркнул, что нельзя игнорировать рост напряженности в мире и то, что международные институты постоянно ухудшают прогнозы роста экономики, на которые влияют торговые разногласия между США и Китаем, а также неясный исход Брексита.
"Это придает дополнительный риск (...) Когда в мире такая неопределенность, влияние будет без сомнения. Но мы исходим из реалистичного сценария", – сказал министр.
В. Шапока уверял, что Литва готова "к любым потрясениям".
Консерватор Гинтаре Скайсте посетовала, что бюджет следующего года и не побуждает работать, и больше всего обидит средний класс, так как вырастут цены на подакцизные товары, вводятся налоги на недвижимость и транспортные средства, замедляется повышение уровня не облагающихся налогами доходов.
Аушрине Армонайте из Смешанной группы членов Сейма посетовала, что в Литве, где на образование выделяется около 5% валового внутреннего продукта, столько, сколько составляет средний показатель Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), достижения – на уровне "дна ОЭСР": "То, что мы финансируем, не связано с качеством обучения".
В следующем году должны повыситься акцизы на крепкий алкоголь, табак и горючее, не останется льготы на газойль, предназначенный для отопления. Предлагается расширить базу налогообложения недвижимого имущества жителей, сузить льготу на землю сельскохозяйственного назначения, ввести налог на неэкологичные автомобили.
В сейм также зарегистрированы предложения о налогообложении активов кредитных учреждений и прибыли торговых сетей, более медленном росте не облагающегося налогами уровня доходов.
Планируется, что доходная часть госбюджета в следующем году увеличится на 9% до 11,545 млрд евро, расходная часть – на 8% до 12,646 млрд евро.
Планируется, что финансовый профицит властного сектора в следующем году составит 0,2% валового внутреннего продукта (ВВП). Накопленные государством резервы в конце 2020 года должны составить 1,69 млрд евро или 3,3% ВВП (в конце этого года – 2,2% ВВП).
После первого чтения в Сейме эти документы обычно возвращаются правительству на доработку, а окончательно они принимаются в декабре.
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