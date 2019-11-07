В четверг за поправку проголосовали 76 членов Сейма, при двух "против" и восьми воздержавшихся. Поправка вступит в силу после её подписания президентом Гитанасом Науседой.
Президент Гитанас Науседа подпишет поправку к Уголовному кодексу об обмене разведчиками в следующий понедельник, а заседание комиссии по помилованию назначено на среду, подтвердил BNS в четверг представитель администрации главы государства.
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