В четверг за поправку проголосовали 76 членов Сейма, при двух "против" и восьми воздержавшихся. Поправка вступит в силу после её подписания президентом Гитанасом Науседой.

Президент Гитанас Науседа подпишет поправку к Уголовному кодексу об обмене разведчиками в следующий понедельник, а заседание комиссии по помилованию назначено на среду, подтвердил BNS в четверг представитель администрации главы государства.