За Закон о переселении лиц в Литовскую Республику единогласно проголосовали 96 членов сейма. Планируется, что закон вступит в силу с июня.
Согласно закону, претендовать на переселение в Литву могут граждане страны, лица литовского происхождения, и те, у кого есть право на восстановление литовского гражданства, а также члены их семей.
В документе предусмотрены предохранители – не могут переселяться лица, совершившие тяжкие преступления, лица, которые могут представлять угрозу безопасности государства, общественному порядку.
Финансирование переселения лиц литовского происхождения из зон гуманитарного кризиса будет осуществляться за счет бюджетных средств.
Представивший ранее поправки в сейме глава МИД Линас Линкявичюс отмечал, что в данный момент нет механизма на уровне закона, который бы позволил гражданам Литвы, или лицам литовского происхождения, проживающим за границей, в случае гуманитарного кризиса, катастрофы, переселяться в Литву и интегрироваться, хотя прецеденты и были.
Руководствуясь правительственным постановлением, Литва в течение нескольких лет, поддерживала переселение лиц литовского происхождения из охваченных беспорядками регионов Украины.
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