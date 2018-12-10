Сейм Литвы в понедельник принял резолюцию, которой после инцидента в Керченском проливе призывает Запад выставить России конкретные требования, неисполнение которых повлекло бы за собой ужесточение акций.
Seimas
© DELFI / Andrius Ufartas

Этим документов Сейм "призывает по сути изменить стратегию Запада в отношении сдерживания российской агрессии". За резолюцию проголосовали 79 членов литовского парламента, двое воздержались.

Парламентарии предлагают перейти от реагирования на выпады России к перечислению конкретных действий, которые Россия должна выполнить, а в случае их невыполнения применить "куда более эффективные и широкие санкции".

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Подготовленная парламентским Комитетом по иностранным делам резолюция предлагает выдвинуть России следующие требования: передать Керченский пролив и оккупированные Россией территории под контроль ООН, освободить политических заключенных и военнопленных - граждан Украины.

Как говорится в документе, если это не будет сделано, то "должны быть незамедлительно применены всесторонние санкции, в частности распространяющиеся на газовый, нефтяной и финансовый секторы, включая и исключение России из системы SWIFT".

В прошлом месяце Россия захватила в Керченском проливе три украинских военных корабля и задержала их экипажи. Кроме того, Киев обвинил россиян в ограничении судоходства в этом проливе, соединяющем Азовское и Черное моря. Москва утверждает, что украинские корабли незаконно вошли в территориальные воды России.

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