Сейм Литвы принял бюджет на 2021 год: увеличатся пенсии, детские пособия и минималка

За принятие бюджета голосовали 77 членов Сейма, "против" – 2 , а 49 воздержались.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните не исключает возможности, что в следующем году Сейму придется уточнять бюджет, если потребуются дополнительные средства для преодоления кризиса.

Сейчас на контроль и борьбу с последствиями пандемии предусматрено выделить 934 млн евро.

Госдолг составит 51,9% ВВП. В этом году этот показатель составляет 47,5%.

Министр финансов Гинтаре Скайсте сказала, что обуздание роста долга будет отражено в бюджете 2022 года.

Планируется, что доходы госбюджета составят 11,25 млрд евро, ассигнования – 15,83 млрд евро, а дефицит бюджета составит 4,57 млрд евро. Намечающийся лимит чистых заимствований правительства – 4,03 млрд евро, из них 1,14 млрд. евро выделено для накопления средств выкупа эмиссии еврооблигаций в 2022 году.

В следующем году в среднем на 9% увеличатся пенсии по старости, на 10 евро до 70 евро – детские пособия, минимальная зарплата повысится с 607 до 642 евро (до вычета налогов). С сентября следующего года планируется бесплатно кормить в школе не только первоклассников, но и второклассников.

Бюджет составлен из расчёта, что ВВП в следующем году вырастет на 2,8%, а рост заработной платы замедлится до 4,1%.