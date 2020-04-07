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Во вторник сейм Литвы повысил на 60–100% зарплаты медикам, работающим во время карантина в очагах коронавируса. Зарплата повышена и медикам-резидентам.
Eurai
Eurai
© Scanpix

За это решение голосовали и правящие, и оппозиция. Поправки к Закону о профилактике и контроле заразных заболеваний приняты единогласно, 120 голосами "за".

Согласно принятым поправкам, повышение коэффициента зарплаты работающих в очагах особо опасных инфекционных заболеваний составляет от 60% до 100%.

Повышенные зарплаты будут выплачиваться во время карантина - с его начала 16 марта.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига во вторник сообщил, что коэффициенты зарплат будут повышены и резидентам.

По его словам, это будет сделано не на средства Фонда обязательного страхования здоровья, а на средств государственного бюджета.

ru.DELFI.lt
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