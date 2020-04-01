Сейм Литвы повысил денежные штрафы нарушителям карантина

Согласно принятому закону, штрафы для физических лиц за нарушение правил составят от 500 до 1500 евро, штрафы предприятиям – от 1500 до 6000 евро, а полиция получила право составления протоколов нарушений.

До этого штрафы для физических лиц составляли до 140 евро, а для предприятий – до 600 евро, а наказывать штрафами могли специалисты здравоохранения.

Однако в сейме не хватило голосов, чтобы ужесточить наказание лишения свободы в случае, если по причине нарушения правил распространяется заболевание или возникает его вспышка – сейчас за это грозит до трех лет лишения свободы, а предлагалось повысить максимальный срок до пяти лет.

Также остались не принятыми поправки, о том, что если заболевшие, которые знали о своей болезни и не соблюдали назначенных мер безопасности, чем создали опасность для других, то могут быть наказаны лишением свободы до одного года. По закону, если не будет доказано, что инфекция распространилась, гражданина не могут наказать лишением свободы.

За ужесточение административной ответственности голосовали 70 парламентариев, двое были "против", 31 воздержался.

Поправки к Уголовному Кодексу не приняты, поскольку для голосования по ним зарегистрировались менее половины членов сейма – 59 депутатов.

Сторонники правительственных поправок утверждали, что ужесточение ответственности будет сдерживать нарушителей.

"Сейчас уникальная ситуация. Очевидно, что есть лица, которые руководствуются лишь инстинктом страха", – сказал депутат Повилас Урбшис.

Критики же утверждают, что ужесточая наказания, власть лишь имитирует решение проблем, а чтобы сдержать нарушителей важно не повышение наказаний, а их неизбежность.

"Сейчас установлены три года лишения свободы – самое строгое наказание. Предлагается заменить на пять лет. Что это изменит? Сдерживание есть тогда, когда применяется ответственность", – заявил социал-демократ Юлюс Сабатаускас.