Общим соглашением Сейм прописал в законе, что "разделение детей и родителей против их воли возможно лишь в крайнем случае, когда, с учетом наилучших интересов ребенка это неизбежно и необходимо, чтобы оградить ребенка от реальной опасности его физической и психической безопасности, здоровью или жизни, или же в случае возникновения угрозы серьезного урона его здоровью, если нет возможности защитить ребенка иным способом".
Во вторник Сейм начал постатейное принятие изменений в Закон об основах защиты прав ребенка, однако по просьбе лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса в принятии сделано перерыв до вечера.
Изменения в Закон об основах защиты прав ребенка вносятся после возникшего в обществе резонанса в связи с изъятием детей из семьи.
Поправки подготовлены с учетом предложений Министерства социальной защиты и труда и главы Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса.
Больше всего дискуссий в Сейме при рассмотрении проекта вызвало понятие безопасности ребенка, часть парламентариев вообще предлагала вычеркнуть его из закона.
Сейм оставил это понятие, но сузил его определение - как физическое и психическое насилие. В условия для изъятия ребенка из семьи включена реальная угроза его безопасности.
Сейм Литвы постановил – ребенка можно изъять из семьи лишь при реальной угрозе его безопасности
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