Сейм Литвы постановил – ребенка можно изъять из семьи лишь при реальной угрозе его безопасности

Сейм Литвы во вторник проголосовал по законопроекту об изменениях в системе защиты прав детей и утвердил порядок, при котором изъять ребенка из семьи можно только при реальной угрозе его безопасности.
Piketas prie Vaiko teisių apsaugos tarnybos skyriaus
© DELFI / Rafael Achmedov

Общим соглашением Сейм прописал в законе, что "разделение детей и родителей против их воли возможно лишь в крайнем случае, когда, с учетом наилучших интересов ребенка это неизбежно и необходимо, чтобы оградить ребенка от реальной опасности его физической и психической безопасности, здоровью или жизни, или же в случае возникновения угрозы серьезного урона его здоровью, если нет возможности защитить ребенка иным способом".

Статьи по теме:
План, связанный с порядком изъятия детей: к опекунам поселят одного из родителей  (22)
Правительство Литвы одобрило поправки к закону о защите прав детей  (5)

Во вторник Сейм начал постатейное принятие изменений в Закон об основах защиты прав ребенка, однако по просьбе лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса в принятии сделано перерыв до вечера.

Изменения в Закон об основах защиты прав ребенка вносятся после возникшего в обществе резонанса в связи с изъятием детей из семьи.

Поправки подготовлены с учетом предложений Министерства социальной защиты и труда и главы Литовского союза крестьян и зеленых Рамунаса Карбаускиса.

Больше всего дискуссий в Сейме при рассмотрении проекта вызвало понятие безопасности ребенка, часть парламентариев вообще предлагала вычеркнуть его из закона.

Сейм оставил это понятие, но сузил его определение - как физическое и психическое насилие. В условия для изъятия ребенка из семьи включена реальная угроза его безопасности.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Премьер Литвы об изъятии ребенка из семьи: это крайняя мера (21)

Министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис и...

Скандал в Кретинге: семья требует большую компенсацию за изъятие детей (18)

Молодая семья в Кретинге, у которой забрали двоих детей,...

За 9 суток в Литве из семей забрали 90 детей (32)

С июля в Литве вступили в силу поправки к законам и...

Политика

Сейм Литвы постановил – ребенка можно изъять из семьи лишь при реальной угрозе его безопасности

Сейм Литвы во вторник проголосовал по законопроекту...

Министр транспорта рассказал о причинах увольнения Вайткуса (1)

Министр транспорта и коммуникации Литвы Рокас...

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес: то, что затрагивает Украину, затрагивает Польшу, Литву, Беларусь "Я не исключаю блокады Одессы" (110)

Почему "доктрину Герасимова" не нужно так называть, в...

В Сейм Литвы будут внесены проекты подготовки к жесткому сценарию Brexit (5)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во...

В преддверии "Брексита" МИД Литвы не успевает выдавать паспорта (79)

Министерство иностранных дел Литвы предлагает...

TOP новостей

Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес: то, что затрагивает Украину, затрагивает Польшу, Литву, Беларусь "Я не исключаю блокады Одессы" (110)

Почему "доктрину Герасимова" не нужно так называть, в...

Сейм Литвы постановил – ребенка можно изъять из семьи лишь при реальной угрозе его безопасности

Сейм Литвы во вторник проголосовал по законопроекту...

Варианты, если жители не будут откладывать на пенсию: повышение налогов или пенсионного возраста, 600 000 иммигрантов (71)

С 2018 года в Литве ежегодно на 6 месяцев повышается...

Предложение консерваторов: финансовое наказание для родителей, которые не прививают детей (25)

Литовские консерваторы предлагают не платить "детские"...

Магия польских цен: литовский окорок – в три раза дешевле (54)

Литовская компания открыла магазин в Польше и продает...