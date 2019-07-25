Сейм Литвы планирует завершить весеннюю сессию

Сессия была продлена в связи с инаугурацией президента Гитанаса Науседы, которая состоялась в середине июля, а также в связи с рассмотрением кандидатуры премьера Саулюса Сквернялиса и возвращением полномочий правительства.
"Поскольку до сегодняшнего дня у нас нет декрета (о назначении новых министров – BNS), то повестка согласована, сессия продлена до четверга, и если не получим декрет, то завершим работу", – сообщила BNS первый заместитель спикера Сейма Рима Башкене.
Она не исключила возможности созыва внеочередной сессии, для присяги новых министров. Не дав присяги в парламенте, министры не смогут приступить к обязанностям.
В обновленном правительстве должны присягнуть как минимум три министра.
Внеочередная сессия может потребоваться и для того, чтобы до осени рассмотреть кандидатуру делегируемого Литвой члена Еврокомиссии.
По Конституции, весенняя сессия Сейма начинается 10 марта и завершается 30 июня. Осенняя сессия начинается 10 сентября.
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