В четверг Сейм Литвы планирует завершить продленную почти на месяц весеннюю сессию.
© DELFI / Andrius Ufartas

Сессия была продлена в связи с инаугурацией президента Гитанаса Науседы, которая состоялась в середине июля, а также в связи с рассмотрением кандидатуры премьера Саулюса Сквернялиса и возвращением полномочий правительства.

"Поскольку до сегодняшнего дня у нас нет декрета (о назначении новых министров – BNS), то повестка согласована, сессия продлена до четверга, и если не получим декрет, то завершим работу", – сообщила BNS первый заместитель спикера Сейма Рима Башкене.

Статьи по теме:
Карбаускис: "аграрии" выдвигают в еврокомиссары Синкявичюса
Карбаускис о риторике Сквернялиса: эти высказывания ничего общего с реальностью не имеют  (4)

Она не исключила возможности созыва внеочередной сессии, для присяги новых министров. Не дав присяги в парламенте, министры не смогут приступить к обязанностям.

В обновленном правительстве должны присягнуть как минимум три министра.

Внеочередная сессия может потребоваться и для того, чтобы до осени рассмотреть кандидатуру делегируемого Литвой члена Еврокомиссии.

По Конституции, весенняя сессия Сейма начинается 10 марта и завершается 30 июня. Осенняя сессия начинается 10 сентября.

Статьи по теме:

Глава Литвы предлагает не оставлять партиям права безвозмездного пользования госимуществом (3)

Литовский президент Гитанас Науседа во вторник вернул...

Политика

Сейм Литвы планирует завершить весеннюю сессию

В четверг Сейм Литвы планирует завершить продленную...

Карбаускис: "аграрии" выдвигают в еврокомиссары Синкявичюса

Фракция правящих "аграриев" выдвигает в еврокомиссары...

Президент Литвы вернул Сейму на дорассмотрение поправку к закону о лесах (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа вернул Сейму на...

Карбаускис: с назначением новых министров не должно возникнуть проблем

Лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил,...

Новый план: вместо Пранцкетиса – повышение "детских" денег (21)

Комиссия по этике Литовского союза крестьян и зеленых...

TOP новостей

Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis Kaliningrado viešbutis

Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (141)

Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...

В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (3)

В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...

Президент Литвы вернул Сейму на дорассмотрение поправку к закону о лесах (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа вернул Сейму на...

Воздух прогреется до 28 градусов, прогнозируют грозу

В ночь на четверг небо станет ясным, ожидается...

В Литве меняется маркировка куриных яиц (6)

Крупнейший поставщик яиц в Литве компания Groward Group...