Эти поправки - имплементация в национальном праве директивы Евросоюза о борьбе с терроризмом.

Изменения призваны установить меры по борьбе с интернет-содержанием, в котором публично призывают к террористическим действиям или подстрекают к ним. После вступления в силу этих поправок полиция получит право давать указания блокировать или удалять подобную информацию.

В законе об информировании общественности предлагается запретить распространение информации, которая непосредственно поощряет или подстрекает к осуществлению террористических преступлений, включая информацию, в которой прославляются или оправдываются преступления, порочатся их жертвы, распространяются изображения с целью обеспечить поддержку террористическому поведению или сильно запугать население.

Полиция, узнав о распространении в интернете подобной информации, предложит поставщику услуг интернет-хостинга добровольно в течение двух часов после получения извещения устранить информацию или предотвратить возможность доступа к ней.

В случае, если это не будет сделано, полиция даст обязательные указания блокировать информацию до 72 часов. С тем, чтобы блокировать или удалить эту информацию на более длительный срок полиции потребуется разрешение Вильнюсского окружного административного суда.