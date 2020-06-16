Во вторник за принятие резолюции проголосовали 114 членов Сейма, голосовавших против и воздержавшихся не было.
В документе говорится, что после оккупации Литвы 15 июня 1940 года жертвами репрессий со стороны СССР стало не менее одной десятой граждан страны, а также получившие в начале Второй мировой войны убежище в Литве граждане Польши.
Резолюция обращает внимание на то, что правоопреемница СССР Россия до сих пор не признает оккупацию и причиненный ею ущерб, а последние десять лет в этой стране активизировались попытки переписать историю Литвы, отрицая факт советской оккупации и очерняя память участников сопротивления.
В резолюции говорится, что государству следует продолжать изучение периода оккупации, а особенно периода вооруженного антисоветского и антинацистского сопротивления, и знакомить с их результатами общество.
Сейм также призвал правительство активнее поддерживать работы по подсчету ущерба от оккупации, выделяя на это необходимое финансирование, и требовать возмещения ущерба от оккупации от России как правоопреемницы оккупировавшего Литву СССР.
Премьер Саулюс Сквернялис во вторник сказал в Сейме журналистам, что согласен с тем, чтобы вопрос о возмещении ущерба от оккупации постоянно был на повестке дня.
15 июня 1940 года СССР оккупировал Литву и включил ее в свой состав. Начался период советской оккупации, в течение которого тысячи людей были брошены за решетку, сосланы, убиты.
11 марта 1990 года Литва восстановила независимое государство.
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