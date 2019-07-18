За кандидатуру В. Рупшиса проголосовало 104 члена Сейма, голосовавших "против" не было. Еще два политика воздержались.
Главкома ВС назначит президент Гитанас Науседа, который представил его кандидатуру.
52-летний В. Рупшис командовал различными воинскими подразделениями, работал директором Департамента персонала Минобороны.
Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, спустя два года он был произведен в генерал-майоры.
В. Рупшис закончил Литовскую военную академию, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.
В четверг Сейм также одобрил освобождение от должности завершающего срок полномочий главнокомандующего ВС Йонаса Жукаса.
Советник президента Повилас Мачюлис на этой неделе сказал, что после выхода в запас Й. Жукас может присоединиться к команде Г. Науседы.
Согласно Конституции, главнокомандующего ВС на пять лет назначает и освобождает от должности президент с одобрения парламента.
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