За кандидатуру В. Рупшиса проголосовало 104 члена Сейма, голосовавших "против" не было. Еще два политика воздержались.

Главкома ВС назначит президент Гитанас Науседа, который представил его кандидатуру.

52-летний В. Рупшис командовал различными воинскими подразделениями, работал директором Департамента персонала Минобороны.

Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, спустя два года он был произведен в генерал-майоры.

В. Рупшис закончил Литовскую военную академию, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.

В четверг Сейм также одобрил освобождение от должности завершающего срок полномочий главнокомандующего ВС Йонаса Жукаса.

Советник президента Повилас Мачюлис на этой неделе сказал, что после выхода в запас Й. Жукас может присоединиться к команде Г. Науседы.

Согласно Конституции, главнокомандующего ВС на пять лет назначает и освобождает от должности президент с одобрения парламента.