Сейм Литвы в четверг одобрил назначение командующего Сухопутными силами генерал-майора Вальдемараса Рупшиса на должность главнокомандующего Вооруженными силами (ВС) страны.
Viktoras Pranckietis, Valdemaras Rupšys
© DELFI / Andrius Ufartas

За кандидатуру В. Рупшиса проголосовало 104 члена Сейма, голосовавших "против" не было. Еще два политика воздержались.

Главкома ВС назначит президент Гитанас Науседа, который представил его кандидатуру.

52-летний В. Рупшис командовал различными воинскими подразделениями, работал директором Департамента персонала Минобороны.

Статьи по теме:
Рупшис: армии Литвы нужна последовательная работа, а не революции  (6)
В Вильнюсе - парад по случаю 100-летия Литовской армии  (358)

Командующим Сухопутными войсками В. Рупшис назначен в 2016 году, спустя два года он был произведен в генерал-майоры.

В. Рупшис закончил Литовскую военную академию, Балтийский оборонный колледж в Эстонии, Колледж сухопутных войск в США.

В четверг Сейм также одобрил освобождение от должности завершающего срок полномочий главнокомандующего ВС Йонаса Жукаса.

Советник президента Повилас Мачюлис на этой неделе сказал, что после выхода в запас Й. Жукас может присоединиться к команде Г. Науседы.

Согласно Конституции, главнокомандующего ВС на пять лет назначает и освобождает от должности президент с одобрения парламента.

Статьи по теме:

Министр обороны предлагает назначить генерала Рупшиса главнокомандующим ВС Литвы (1)

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис в...

Политика

Самый высокий пост в ЕП из литовских депутатов получила Блинкявичюте

Социал-демократ Вилия Блинкявичюте 18 июля была...

Saulius Skvernelis Butai Tarandėje Nauji automobiliai

Сквернялис обещает налоги на недвижимость и неэкологичные автомобили (1)

Избежать новых налогов и повышения их прогрессивности...

Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами Станет ли литовец премьером Украины? (3)

Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас...

Сейм Литвы одобрил назначение Рупшиса главнокомандующим ВС (1)

Сейм Литвы в четверг одобрил назначение командующего...

Президент: состав обновленного правительства станет известен в ближайшие дни (1)

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что состав...

TOP новостей

Saulius Skvernelis Butai Tarandėje Nauji automobiliai

Сквернялис обещает налоги на недвижимость и неэкологичные автомобили (1)

Избежать новых налогов и повышения их прогрессивности...

Литовские моряки: когда все посчитаешь, зарплата в несколько тысяч не кажется большой (8)

"Литовские моряки бегут из Литвы из-за плохой...

Абромавичус: У Зеленского нет обязательств перед олигархами Станет ли литовец премьером Украины? (3)

Глава Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас...

Что значит быть студентом в Литве: без родительской поддержки не обходятся даже работающие (4)

Одни в университет приезжают на роскошных автомобилях,...

Летом полиция в Литве не отдыхает: какие ждут рейды

Литовская служба дорожной полиции (ЛСДП) этим летом...