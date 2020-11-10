Сейм Литвы обратился в КС по поводу результатов выборов

Постановление "О запросе в Конституционный суд Литовской Республики" принято 62 голосами "за", "против" были 23 и 10 парламентариев воздержались.
В постановлении запрашивается вывод КС о том, не был ли нарушен закон о выборах в связи с кампанией Андрюса Тапинаса и телекомпании Laisves TV против руководителя Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) Вальдемара Томашевского.
Обращения в КС добавилась ИАПЛ-СХС входящий в нынешнюю правящую коалицию, а в Сейме нового созыва не преодолевший обязательный пятипроцентный барьер. Когда Главная избирательная комиссия утвердила результаты выборов, партия обратилась к президенту и Сейму, с тем, чтобы они обратились в ЕС по вопросу нарушения закона.
ИАПЛ-СХС просили отменить результаты выборов в многомандатном округе по причине кампании ведущего и общественного деятеля А. Тапинаса, целью которой было то, чтобы партия не прошла в Сейм, а также результаты выборов в одномандатном округе в Панеряй-Григишкес в связи выявленными несоответствиями.
По закону, участники выборов в течение 24 часов от решения Главной избирательной комиссии могут их обжаловать в Сейме или президенту, а сейм или президент не позднее 48 часов могут обратиться в Конституционный суд с запросом о нарушении закона о выборах в Сейм.
Департамент по вопросам права Сейма обратил внимание на то, что установленные сроки для обращения с запросом в ЕК по поводу нарушения закона о выборах истекли 3 ноября. Однако, завершающие срок полномочий правящие утверждают, что так произошло не по вине Сейма, а по вине председателя парламента Виктораса Пранцкетиса.
Пресс-секретарь спикера Паулюс Жеймис информировал BNS о том, что первая жалоба ИАПЛ-СХС была получена 26 октября, то есть еще до утверждения официальных результатов выборов и была передана Комитету по госуправлению и делам самоуправлений Сейма. По его словам, вторую просьбу к парламенту обратиться в ЕК спикер получил от В. Томашевского лично, уже спустя указанных в законе 24 часов, предназначенных для обжалования результатов выборов.
Главная избирательная комиссия констатировала, что акций "До свидания, Волдеморт" и издание "До свидания, Вальдемар" были негативной рекламой ИАПЛ-СХС, однако закон о предвыборной кампании нарушен не был, так как ни А. Тапинас, ни интернет-канал Laisves TV не были участниками политической кампании.
А. Тапинас придерживается позиции, согласно которой он не нарушал никаких правовых актов.
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