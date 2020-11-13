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В пятницу приступил к работе новый Сейм Литвы - созыва 2020–2024 годов.
Сейм Литвы нового созыва приступил к работе
© DELFI / Josvydas Elinskas

Согласно Уставу Сейма, первое заседание открыл старейший парламентарий, 77-летний Антанас Винкус. Он будет председательствовать до избрания председателя парламента.

С приветственным словом к новому Сейму обратился президент Гитанас Науседа.

Присягу новых парламентариев примет глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас.

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