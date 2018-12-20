Сейм Литвы не утвердил выводы комиссии по деятельности LRT

За утверждение выводов проголосовало 55 членов Cейма, против было 57, пятеро воздержались.
Перед этим парламентарии вычеркнули из выводов все предложения, связанные с изменениями в управлении LRT.
62 парламентария поддержали предложение Аушрине Армонайте вычеркнуть из выводов предложения об изменении в управлении LRT, против было 35 членов Cейма, 15 парламентариев воздержались.
Таким образом не было принято предложение учредить новый орган управления LRT - правление, внести коррективы в порядок назначения членов совета LRT, связав его со сроком полномочий назначающего ведомства, сократить сроки полномочий членов совета с шести до пяти и пр.
Между тем председатель парламентского комитета по культуре, лидер правящих "аграриев" Рамунас Карбаускис вместе с членами комиссии по расследованию деятельности LRT зарегистрировали новую редакцию закона об общественном вещателе.
В ней намечается учредить правление LRT, сократить срок полномочий членов совета и внести изменения в принципы формирования, отказаться от рекламы на веб-сайте.
В утвержденных сеймом выводах комиссии раскрыты нарушения при проведении конкурсных закупок, допущенные при прежнем руководстве LRT. Констатировано, что Служба конкурсных закупок с 2005 года систематически фиксировала нарушения, но нет данных о том, чтобы тогдашнее руководство LRT принимало меры для их предотвращения.
В конце декабря прошлого года Cейм сформировал комиссию для расследования ситуации с финансами LRT. Ей было поручено дать оценку соответствия цен на продюсерские услуги, изучить закупки LRT, структуры руководства, ее соответствие европейской практике и пр.
Во время парламентского расследования сменилось руководство LRT. После истечения второго срока полномочий главы LRT Аудрюса Сяурусявичюса гендиректором в марте была избрана М. Гарбачяускайте-Будрене.
Андрей Илларионов: санкции снизили рост российской экономики на 8 % Специально для DELFI (20)
В интервью порталу DELFI российский экономист и политик,...
Сейм Литвы не утвердил выводы комиссии по деятельности LRT
В четверг парламент Литвы не утвердил выводы...
Карбаускис: инвестировать в Беларуси меня побудила дружба президентов (9)
Лидер правящих "крестьян" Рамунас Карбаускис заявил в...
Ответ Кремлю на упреки о задержании Палецкиса: не вам читать нам нотации досталось и Паксасу (132)
Не России читать нотации о демократических свободах,...
Глава МИД Литвы: после ухода США влияние в Сирии перейдёт к России (58)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
TOP новостей
Простой трюк: как избежать более высоких цен на электричество и газ (22)
С 1 января 2019 года в Литве увеличатся цены на...
Люди с небольшими зарплатами и эмигранты должны интересоваться: у трети деньги в пенсионные фонды не отчисляют (12)
Не все жители Литвы , получающие небольшие зарплаты и...
Ответ Кремлю на упреки о задержании Палецкиса: не вам читать нам нотации досталось и Паксасу (132)
Не России читать нотации о демократических свободах,...
Рассказы работников отдела метрикации: необычные имена и странные просьбы (5)
В этом году Вильнюс и вся Литва отпраздновали два...
Цены на зимние развлечения в Вильнюсе кусаются (6)
Снега в этом году в Литве достаточно, но есть такие...