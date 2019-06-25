Сейм Литвы не позволил привлечь Гражулиса к уголовной ответственности

За то, чтобы лишить П. Гражулиса парламентской неприкосновенности, во вторник проголосовали 65 членов Сейма. Для этого нужно не менее 71 голоса "за".
За лишения П. Гражулиса парламентской неприкосновенности голосовали оппозиционные консерваторы, либералы, социал-демократы, а также часть правящих "аграриев".
Против голосовала и воздержалась часть представителей фракции "аграриев", "социал-трудовиков" и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей".
Специальная парламентская комиссия предлагала удовлетворить просьбу генерального прокурора Эвалдаса Пашилиса разрешить привлечение П. Гражулиса к уголовной ответственности.
Комиссия во вторник шестью голосами против пяти констатировала, что представленный прокуратурой материал позволяет считать просьбу о снятии с П. Гражулиса парламентского иммунитета обоснованной.
Прокуратура хочет предъявить П. Гражулису подозрения о злоупотреблениях служебным положением в так называемом "деле Judex".
В Генпрокуратуре проводится досудебное расследование о злоупотреблениях, обманном ведении учета, торговле влиянием, подлоге документов и подкупе.
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