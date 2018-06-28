В резолюции, в поддержку которой проголосовали 82 депутата, отмечается, что "десять лет назад вооруженные силы Российской Федерации осуществили агрессию против соседнего государства - Грузии - оторвали часть ее территории и создали на оккупированных территориях непризнанную марионеточную власть".
Утвержденным документом сейм "осуждает все формы агрессии, включая вооруженное нападение и вторжение на территорию другого государства", а также сожалеет, что Россия не выводит своих войск из оккупированных зон.
В резолюции Грузия называется Сакартвело - утвержденным более месяца назад альтернативным названием этой страны в литовском языке, которое грузины считают более аутентичным в отличие от русифицированного "Грузия".
Объявившие в девяностые года 20-ого века об отделении от Грузии Южную Осетию и Абхазию Москва признала независимыми государствами после войны 2008 года.
Россия постоянно держит тысячи своих военных на военных базах этих территорий. Международное сообщество считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.
Сейм Литвы напоминает об оккупации Абхазии и Южной Осетии (6)
В четверг литовский парламент единогласно принял...
Политбеженец Дмитрий Бученков учит литовский язык и будет преподавать (19)
Получивший на этой неделе убежище в Литве российский...
Сейм Литвы проголосовал за вступление Литвы в ОЭСР
Сейм Литвы в четверг постановил, что Литва может...
TOP новостей
Сейм Литвы взялся за борьбу с ностальгией по СССР: поможет озвучка (32)
Российские передачи или передачи на языке другой...
Проверены литовские дороги: почти все – некачественные (4)
29 из 33 проверенных дорог государственного значения в...
"СССР перешел в онлайн и живет в ОK": что происходит в виртуальном Русском мире Балтии? (145)
В Эстонии опубликовано исследование “Виртуальный...
Девушка из Зимбабве: у Литвы и моей родины есть кое-что общее (11)
"Жизнь в Литве вдохновляет меня, здесь я получаю много...