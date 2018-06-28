В резолюции, в поддержку которой проголосовали 82 депутата, отмечается, что "десять лет назад вооруженные силы Российской Федерации осуществили агрессию против соседнего государства - Грузии - оторвали часть ее территории и создали на оккупированных территориях непризнанную марионеточную власть".

Утвержденным документом сейм "осуждает все формы агрессии, включая вооруженное нападение и вторжение на территорию другого государства", а также сожалеет, что Россия не выводит своих войск из оккупированных зон.

В резолюции Грузия называется Сакартвело - утвержденным более месяца назад альтернативным названием этой страны в литовском языке, которое грузины считают более аутентичным в отличие от русифицированного "Грузия".

Объявившие в девяностые года 20-ого века об отделении от Грузии Южную Осетию и Абхазию Москва признала независимыми государствами после войны 2008 года.

Россия постоянно держит тысячи своих военных на военных базах этих территорий. Международное сообщество считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.