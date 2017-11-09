Один из инициаторов узаконивания медицинской конопли, консерватор Миколас Маяускас собрал подписи за то, чтобы проекты поправок к Закону о фармации и к Закону о контроле наркотических и психотропных веществ были включены в повестку дня.

"Это действительно важный шаг, который обеспечит узаконивание медицинской конопли в лечении тяжелых больных. Отрадно, что впервые решение на такую чувствительную тему получило широкую общественную и политическую поддержку", - сказал М. Маяускас.

Эти поправки зарегистрировали представители Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) - министр здравоохранения Аурелиюс Верига, глава фракции ЛСКЗ Рамунас Карбаускис и председатель парламентского Комитета по вопросам здравоохранения Агне Ширинскене.

Поправки позволят использовать в медицине такие лекарственные препараты, безопасность и действенность которых доказаны научными исследованиями, эти препараты также должны быть зарегистрированы. Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с 2019 года, однако М. Маяускас предлагает более ранние сроки вступления поправок в силу.

Предлагающие поправки "аграрии" в сопроводительном документе отмечают, что поправки позволили бы лечить тяжелобольных пациентов лекарствами, в составе которых может быть не только конопля, но и другие наркотические или психотропные вещества.