Поправки предусматривают, что вместо трех дирекций Lietuvos gelezinkeliai: по пассажирским перевозкам, по грузовым перевозкам и по железнодорожной инфраструктуре, - будут созданы три новые компании, акции которых будут принадлежать Lietuvos gelezinkeliai. Держателем всех акций последней будет оставаться государство.
Министр транспорта Рокас Масюлис объяснил Сейму, что стратегическое предприятие Литвы останется в руках государства, но станет более прозрачным, финансово стабильным и легче управляемым. Оно будет лучше обеспечивать защиту прав и интересов перевозчиков, а также, вполне вероятно, принесет большую отдачу государству, чем раньше.
Если не будет проведена реорганизация Lietuvos gelezinkeliai, Брюссель может начать процедуру о нарушении против государства.
Новая модель Литовских железных дорог в мае этого года утверждена правительством. Реорганизация компании будет проводиться на основании опыта реформы железных дорог Германии.
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