Согласно основным положениям "закона Магнитского" в страну должен быть запрещен въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.
Как пояснил ранее глава комиссии Сейма по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш, решение о поддержке данного закона "является делом чести для Латвии как демократического и правового государства, а также делом совести для каждого депутата Сейма". Калниньш также отметил, что введение санкций по "делу Магнитского" направит Латвию по стопам Конгресса США, парламентов Канады, Великобритании, Литвы и Эстонии, где уже приняты "символически названные именем Магнитского правовые акты".
В своем решении Сейм выражает осуждение России, недостаточно расследовавшей обстоятельства смерти Магнитского, а также подчеркивает, что Латвия последовательно выступает против откровенных нарушений прав человека, финансового мошенничества и коррупции.
Также в решении содержится призыв ко всем парламентам стран ЕС и НАТО принять "законы Магнитского", чтобы укрепить правовую среду. Сейм Латвии поддерживает введение санкций на уровне ЕС.
Литовский Сейм принял "Закон Магнитского" в ноябре прошлого года, тогда же его подписала президент Даля Грибаускайте. В литовском "списке Магнитского" значатся глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя СК МВД РФ генерал-майор Олег Логунов (вел дело Магнитского), судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров (они приняли решение по этому делу), руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, различные чиновники и другие лица. Упомянутым чиновникам запрещен въезд в Литву (и в целом в Евросоюз). Подобные "законы Магнитского" приняты в США, Канаде и Эстонии. В американском "списке Магнитского" также есть фамилия Рамзана Кадырова.
Сергей Магнитский утверждал, что в России произошло масштабное хищение, санкционированное и проведенное российскими чиновниками. Он был арестован по обвинению в неуплате налогов и умер в следственном изоляторе, проведя в нем 358 дней. Считается, что Магнитскому не было обеспечена должная медицинская помощь.
Связанные с делом Магнитского санкции, предусматривающие запрет на въезд и использование финансовой системы государств, уже приняли такие страны, как США, Канада, Эстония, Великобритания.
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