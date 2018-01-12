За такие поправки к закону в пятницу проголосовал 81 парламентарий, 6 воздержались. Новый порядок вступит в силу с марта этого года, сообщает BNS.

Крупные сделки должны будут декларировать не только государственные стратегические предприятия, но и три крупные компании частного капитала - Orlen Lietuva, Achema и Telia Lietuva. Комиссия в течение 10 дней примет решение, проверять сделки или нет. Она также сможет их запретить, если это будет необходимо.

При этом, по решению Сейма, руководители и сотрудники этих трех компаний не будут проверять на предмет связей со службами зарубежных стран, преступными структурами.

Глава парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас признал, что это "реверанс" в сторону этих компаний.

"Может быть, мы сделали некоторые уступки частным предприятиям. Но это было сделано только потому, что был выбор - или сорвать принятие закона и вызвать еще больше проблем, или... Позже поговорим и о частных компаниях", - пообещал парламентарий.

Поправки будут распространяться на компанию Oro navigacija, международные аэропорты, АЭС, Клайпедский порт, операторов государственных сетей передачи данных, а также на группы Epso–G, Lietuvos energija, на компанию Klaipedos nafta, Литовские железные дороги, почтовую компанию Lietuvos pastas и другие предприятия.