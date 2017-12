За проект проголосовали 19 членов Сейма, против было 26, 33 воздержались. Представивший проект член Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей Збигнев Единский сказал, что "так навсегда можно было бы закрыть позорную книгу КГБ", что это позволило бы больше не спекулировать картой КГБ, особенно перед выборами, и не шантажировать бывших сотрудников. "Вы предлагаете обнародовать не документы КГБ, вы предлагаете обнародовать документы Департамента госбезопасности (ДГБ)", - сказал консерватор Арвидас Анушаускас. Именно в ДГБ хранятся документы бывших сотрудников КГБ, сделавших признание. З. Единский предложил внести изменения в Закон о регистрации, признании, учете и защите сделавших признание тайно сотрудничавших с бывшими специальными службами СССР лиц, чтобы с января следующего года были обнародованы фамилии всех лиц, имевших связи с КГБ. Подобное предложение обсуждалось в Сейме и в 2015 году, однако тогда парламентарии постановили, что данные о признавшихся бывших сотрудниках КГБ должны храниться в тайне еще 75 лет. Закон, который вступил в силу в 2000 году, разрешил бывшим сотрудникам КГБ и других советских спецслужб, а также тайным сотрудникам сделать признание и зарегистрироваться в специальной комиссии с засекречиванием данных. Скрывшим свои связи с КГБ в прошлом грозили обнародование и некоторые ограничения профессиональной деятельности. Возможность сделать признание была и раньше - в 1991–1992 годах - временной комиссии Верховного совета Литвы. После того, как были даны сроки для желающих сделать признание Люстрационной комиссии, это сделали 1589 человек. На основании сохранившегося документального материала КГБ была сделана предпосылка, что в 1940 – 1991 годах с КГБ Литовской ССР тайно сотрудничало около 118 тысяч человек. Фамилии не сделавших признание агентов КГБ уже несколько лет обнародуются в Интернете на сайте www.kgbveikla.lt. Их обнародует Центр исследований геноцида и резистенции жителей Литвы.











