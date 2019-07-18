Социал-демократ Вилия Блинкявичюте 18 июля была утверждена в должности заместителя председателя Комитета по вопросам занятости и социальных дел Европарламента – это самый высокий пост в ЕП этого созыва, который достался европарламентарию из Литвы.
Vilija Blinkevičiūtė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"На этот раз председателей нет, но есть заместитель председателя комитета – это самый высокий пост из полученных литовскими европарламентариями", – сказал пресс-секретарь Литовского бюро информации ЕП Робертас Погорелис.

Комитет возглавляет европарламентарий из Словакии.

В ЕП прошлого созыва Блинкявичюте была председателем Комитета по правам женщин и равенству полов.

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