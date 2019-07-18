"На этот раз председателей нет, но есть заместитель председателя комитета – это самый высокий пост из полученных литовскими европарламентариями", – сказал пресс-секретарь Литовского бюро информации ЕП Робертас Погорелис.

Комитет возглавляет европарламентарий из Словакии.

В ЕП прошлого созыва Блинкявичюте была председателем Комитета по правам женщин и равенству полов.