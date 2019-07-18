"На этот раз председателей нет, но есть заместитель председателя комитета – это самый высокий пост из полученных литовскими европарламентариями", – сказал пресс-секретарь Литовского бюро информации ЕП Робертас Погорелис.
Комитет возглавляет европарламентарий из Словакии.
В ЕП прошлого созыва Блинкявичюте была председателем Комитета по правам женщин и равенству полов.
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