DELFI объявляет новую часть проекта "Самые влиятельные в Литве". Это уникальное исследование проводят уже 5-й год подряд. Оно помогает понять, кто именно оказывает самое большое влияние на наше государство и общество. В первой части цикла – самые влиятельные политики этого года.
Įtakingiausi 2019. Politikai
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Исследование ежегодно проводят в двух направлениях – опрашивают не только представителей общества, но и экспертов в конкретных областях.

Цикл состоит из 7 частей: политики, предприниматели и экономисты, служащие и госчиновники, спортсмены, общественные деятели, представители СМИ и поп-культуры.

Окончательный список будет объявлен 2 сентября.

В 2019 году произошло немало политических событий – трижды состоялись выборы, было 5 голосований и два референдума.

По-прежнему самым влиятельным политиком в Литве считают экс-президента Далю Грибаускайте. На втором месте в этом году Рамунас Карбаускис (в прошлом он занимал 3 место), на третьем - премьер-министр Саулюс Сквернялис.

На четвертом месте - президент Литвы Гитанас Науседа (в прошлом году в рейтинге экономистов он занял 2 место). На пятом месте в этом году Витаутас Ландсбергис.

Далее следуют:
Валдас Адамкус
Габриэлюс Ландсбергис
Ингрида Шимоните
Андрюс Кубилюс
Линас Линкявичюс

Однако представители общества считают самым влиятельным политиком Науседу (533 голоса или 53% респондентов). Далее, по мнению общества, идет Грибаускайте, на третьем месте - Адамкус, потом Карбаускис, Сквернялис, Витаутас Ландсбергис, Габриэлюс Ландсбергис.

Главный редактор журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас сказал, что в этом году опросили больше респондентов. Этот журнал опрашивал представителйе элиты.

"Нормально, что люди считают президента самым влиятельным политиком. Это первый человек в государстве. Несмотря на то, что он новый - он уже влиятельный. Может, это авансом, но формально у него есть власть, большое доверие. Пост президента в списке самых влиятельных политиков гарантирует первое место", – признал глава компании Spinter tyrimаi Игнас Зокас.

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