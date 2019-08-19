Исследование ежегодно проводят в двух направлениях – опрашивают не только представителей общества, но и экспертов в конкретных областях.
Цикл состоит из 7 частей: политики, предприниматели и экономисты, служащие и госчиновники, спортсмены, общественные деятели, представители СМИ и поп-культуры.
Окончательный список будет объявлен 2 сентября.
В 2019 году произошло немало политических событий – трижды состоялись выборы, было 5 голосований и два референдума.
По-прежнему самым влиятельным политиком в Литве считают экс-президента Далю Грибаускайте. На втором месте в этом году Рамунас Карбаускис (в прошлом он занимал 3 место), на третьем - премьер-министр Саулюс Сквернялис.
На четвертом месте - президент Литвы Гитанас Науседа (в прошлом году в рейтинге экономистов он занял 2 место). На пятом месте в этом году Витаутас Ландсбергис.
Далее следуют:
Валдас Адамкус
Габриэлюс Ландсбергис
Ингрида Шимоните
Андрюс Кубилюс
Линас Линкявичюс
Однако представители общества считают самым влиятельным политиком Науседу (533 голоса или 53% респондентов). Далее, по мнению общества, идет Грибаускайте, на третьем месте - Адамкус, потом Карбаускис, Сквернялис, Витаутас Ландсбергис, Габриэлюс Ландсбергис.
Главный редактор журнала Reitingai Гинтарас Сарафинас сказал, что в этом году опросили больше респондентов. Этот журнал опрашивал представителйе элиты.
"Нормально, что люди считают президента самым влиятельным политиком. Это первый человек в государстве. Несмотря на то, что он новый - он уже влиятельный. Может, это авансом, но формально у него есть власть, большое доверие. Пост президента в списке самых влиятельных политиков гарантирует первое место", – признал глава компании Spinter tyrimаi Игнас Зокас.
Спикер Сейма Литвы намерен направить в КНБО информацию госбезопасности по депутату Розовой
Спикер Сейма Литвы Викторас Пранцкетис обещает...
"Визит к настоящим друзьям": спикер украинской Рады прибывает в Литву (15)
Завершающий своё пребывание на посту председателя...
Самые влиятельные в Литве - 2019 год: список политиков (25)
DELFI объявляет новую часть проекта "Самые влиятельные в...
Президент Литвы встречается с вице-президентом Индии (37)
В Литву прибывает вице-президент Индии Венкайя Найду....
Президент Литвы уволил одного подозреваемого судью, по поводу еще двоих обратился в Сейм (8)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу уволил...
TOP новостей
Работодатели в Литве нашли новый способ задабривания работников
12% или каждая 8 компания в Литве – столько компаний, по...
"В Палангу влюбился раньше, чем в литовскую жену": как курорт становится центром притяжения русской интеллигенции (21)
Паланга издавна привлекала художников, поэтов,...
ВидеоМы! Новая серия про 90-е в Литве. ТВ и кино с тех лет и до сегодняшнего дня (1)
Какие передачи и фильмы мы смотрели в 90-е ? Где теперь...
Недисциплинированный отдыхающий в Паланге получил штраф в размере 300 евро (1)
В минувшие выходные палангским спасателям пришлось не...