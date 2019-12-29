Слишком много обещаний

Альгис Крупавичюс, декан факультета социальных наук Университета Витаутаса Великого, заявил DELFI, что ключевая политическая проблема правящих в этом году - решение премьер-министра С. Сквернялиса участвовать в президентских выборах.

"Первое - это решение премьер-министра участвовать в президентских выборах, потому что результат был в значительной степени заранее известен. Несмотря на это, С. Сквернялис был представлен в СМИ как один из трех кандидатов. Почему это решение было самым неудачным? Поскольку работа правительства была значительно затруднена, премьер-министр и правящая коалиция использовали много энергии для подготовки к президентским выборам. Решения, которые можно было бы обсудить и принять, были отброшены, так что, имеем то, что имеем", - прокомментировал А. Крупавичюс.

В разгар президентских выборов не было недостатка и громких обещаниях правящих. Лидер "крестьян" Р. Карбаускис пообещал, что, если он проиграет выборы, уйдет от власти, а премьер-министр, со своей стороны, заверил, что он больше не будет премьер-министром.

"Р. Карбаускис, будучи лидером парламентского большинства, также сделал заявления о победе на выборах. Это были не только ошибки в связях с общественностью, но и проблемы в политической тактике", - напомнил А. Крупавичюс.

"Обещаний было слишком много, но они не были выполнены", - сказал политолог.

Решение об укреплении коалиции также вызвало у него вопросы.

"Нельзя забывать и о формировании обновленной коалиции. Было слишком много хаоса, анархии, неуверенности. Процесс занял довольно много времени, и было много отвлекающих факторов - один шаг влево, другой вправо. Возможно, это можно отнести к ошибкам", - сказал он.

"Хождение по болоту"

По словам политолога А. Крупавичюса, много хаоса было также замечено в утверждении проекта бюджета на следующий год.

"Процесс составления бюджета, он запаздывал, был довольно хаотичным. Результат удовлетворительный, и бюджет, очевидно, не хуже, чем у других правительств. Но сам процесс затруднительный", - сказал А. Крупавичюс.

Политолог также назвал ошибкой неспособность правящего большинства считать голоса в парламенте.

"Это происходило не раз, но самый яркий случай произошел во время процедуры апелляции спикера Сейма Виктора Пранцкетиса. У коалиции по-прежнему достаточно голосов, что лучше всего иллюстрируется принятием бюджета на следующий год, но партнеры по коалиции не могут обеспечить политическую дисциплину", - сказал он.

На просьбу оценить весь прошлый год политолог А. Крупавичюс сказал DELFI, что все действия правительства нельзя изобразить только темными красками.

"Было хождение по болоту. Нельзя сказать, что год был очень плохим, но им все-таки удалось вылавировать. Видимо, свет в конце туннеля все же есть. Конечно, большая часть доверия общественности была утрачена, но, с другой стороны, она остается второй, третьей партией в рейтинге. (…) Если им удастся сохранить такие тенденции до следующих парламентских выборов, то не стоит ожидать худшего сценария", - сказал политолог.

Он также сказал, что крестьяне потеряют много мандатов на следующих выборах, но останутся партией, которая преодолеет 10-процентный барьер.

Так просто не делается

Профессор Томас Янелюнас из Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета сказал DELFI, что самая большая ошибка правящих в прошлом году - С. Сквернялис, который участвовал в президентских выборах, и неправильно расставленные приоритеты.

"Одной из самых больших ошибок была неправильная расстановка приоритетов перед выборами. Значение президентских выборов и попытка представить своего кандидата, С. Сквернялиса, как единственно возможную версию победителя. И столь острая борьба с другими кандидатами: Ингридой Шимоните и Гитанасом Науседой, поставила крестьян в очень неловкое положение. Когда проиграть было практически невозможно, цена проигрыша была непомерно высокой", - сказал он.

По словам Т. Янелюнаса, поступать так, как поступают правящие, просто нельзя.

"И те блефы с заявлениями о том, что поражение будет означать уход из правительства, разговоры об отставке премьер-министра С. Сквернялиса, - таких обещаний политикам давать нельзя. Не иметь путь отступления в случае поражения, сжечь за собой мосты, никто в политике не должен этого делать", - сказал профессор.