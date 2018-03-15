Садаускас уволен с должности контролёра по этике

За это предложение проголосовали 77 членов Cейма, "против" были 17, 13 воздержались. Три бюллетеня были испорчены.

Закон о науке и образовании предусматривает, что контролёр по академической этике может быть уволен, когда недоверие ему выражает более половины членов Сейма, то есть 71 депутат или больше.

Недоверие Садаускасу инициировано в связи с его предложением выплатить вознаграждение в размере 1000 евро человеку, который соберет информацию и напишет научную работу о "лицах еврейской национальности, убивавших людей, способствовавших их ссылкам и истязаниям".

С инициативой начать процедуру выражения недоверия контролеру по академической этике выступили 29 парламентариев из фракций либералов, консерваторов, социал-демократов и "аграриев".

Полномочия В. Садаускаса как контролера по академической этике и процедурам истекли бы в июне этого года.