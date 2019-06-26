С уходом Букаускаса фракция "Порядка и справедливости" в Cейме Литвы распалась

Председательствовавшая на заседании сейма Рима Башкене заявила, что В. Букаускас покинул ряды фракции ПС, и эта фракция больше не соответствует требованию минимального количества семи депутатов.
Решение об отзыве В. Букаускаса из фракции ПС несколько недель назад принял совет Партии труда.
Лидер последней Виктор Успасских ранее сказал BNS во вторник, что решение может измениться, если Партия труда будет включена в переговоры о правящей коалиции.
Уход В. Букаускаса еще может быть обсужден и на предстоящем заседании Совета Партии труда в субботу, однако В. Успасских утверждает, что предложит однопартийцам не менять решение.
Председатель ПТ Ремигиюс Жемайтайтис ранее сказал журналистам, что даже с уходом В. Букаускаса фракция сохранится.
Лидер формирующих новую коалицию "аграриев" Рамунас Карбаускис ранее говорил, что партия рассмотрит возможность делегировать своего представители во фракцию ПТ, чтобы она не распалась.
После президентских выборов "крестьяне" стали заново формировать правящее большинство. Переговоры о сформировании правящей коалиции ведут "аграрии", "социал-трудовики", представители партии "Порядок и справедливость" и партия Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ - СХС). У такой коалиции было бы 77 голосов в Сейме.
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