По словам замглавы литовского Министерства охраны края Эдвинаса Керза, такое решение продиктовано необходимостью обеспечить «государственную кибербезопасность» и коснется, в первую очередь, «критически важных систем» — энергетической, финансовой, транспортной и некоторых других. При этом государство не вмешивается в частный сектор — бизнесмены и простые пользователи будут сами решать, сохранять или нет на своих компьютерах программу Касперского.

Преценты

Литва — не первая страна, решившая отказаться от продукции «Лаборатории Касперского» из-за подозрений, что та может быть связана с российскими военными и разведкой. Впервые такую версию изложило в марте 2015 года агентство Bloomberg. Осенью того же года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБУ) запретил использовать российское программное обеспечение во всех государственных учреждениях — «в интересах национальной безопасности».

С такой же формулировкой в сентябре 2017 года Министерство внутренней безопасности США предписало всем федеральным учреждениям воздержаться от использования «Антивируса Касперского». В начале декабря 2017 года запрет на использование антивируса «Лаборатории Касперского» в ведомствах, которые отвечают за национальную безопасность, был введен и властями Великобритании.

19 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон, который c 1 октября 2018 года запрещает использование продуктов «Лаборатории Касперского» правительством США. Этот запрет, как сообщило агентство Reuters, касается как гражданских, так и военных ведомств.

Профилактический крен

Нериус Малюкявичюс, исследователь Института международных отношений и политологии Вильнюсского университета (ВУ) не сомневается в причастности Евгения Касперского, руководителя «Лаборатории», к спецслужбам. По его словам, экспертное сообщество Литвы «давно присматривается к Касперскому: «Все же знают, например, где он учился». Касперский в 1987 году окончил 4-й (технический) факультет Высшей школы КГБ (в настоящее время Институт криптографии, связи и информатизации Академии ФСБ России) по специальности «инженер-математик».

Томас Янелюнас, профессор кафедры международных отношений ВУ утверждает, что признаки того, что программа Касперского может нести в себе угрозу для безопасности Литвы, появились «задолго до того, как решения об отказе от услуг «Лаборатории» приняли в трех других странах».

Впрочем, ни Малюкявичюс, ни Янелюнас не отрицают, что речь идет всего лишь о «признаках»: конкретных обвинений в кибершпионаже в адрес российской компании нет, и принимаемые меры носят во многом профилактический характер. После аннексии Крыма Вильнюс воспринимает «угрозу с Востока» как вполне реальную и пытается обезопаситься всеми возможными способами. «Решение принято теми, кто занимается в Министерстве охраны края непосредственно кибербезопасностью, — уточняет Малюкявичус. — Это значит, что все было согласовано с нашими партнерами по НАТО».

В соседней Эстонии несколько иная картина. Как призналась в разговоре NT глава международной комиссии по кибербезопасности (в прошлом — глава МИДа Эстонии) Марина Кальюранд : «У нас изначально относились со скепсисом к продукции «Лаборатории Касперского» — эстонский госаппарат никогда не пользовался ее программами».

Перейти на новое программное обеспечение, в принципе, не так сложно, потому что, по словам Томаса Янелюнаса, на рынке антивирусных программ — не только «Лаборатория Касперского»: «У него достаточно конкурентов. Нам есть из кого выбирать».

Другое дело, что от момента принятия решения до конкретных действий может пройти от несколько месяцев до года, поскольку закупка нового программного обеспечения должна проводиться через систему госзакупок.

Ответные шаги

«Лаборатория Касперского» между тем не намерена безропотно сдавать свои позиции на рынке, давая понять, что шаги американских властей, например, — результат происков недобросовестных конкурентов, таких как корпорация Microsoft. Как считают в российской компании, Microsoft не оставляет выбора своим клиентам и при переходе на Windows 10 навязывает пользователям антивирусную программу Windows Defender.

В июле 2017 года «Лаборатория Касперского» подала жалобу в Еврокомиссию и Федеральное картельное ведомство Германии (FCA), обвинив Microsoft в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке операционных систем и в недобросовестной конкуренции на рынке антивирусных программ.

А 19 декабря 2017 года «Лаборатория Касперского» сообщила, что обжалует решение Министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security — DHS) о запрете использования продуктов компании в американских органах власти, поскольку оно основано на неподтвержденных и анонимных сообщениях в СМИ, слухах и ложных обвинениях в адрес компании и нанесло значительный ущерб как репутации «Лаборатории Касперского», так и ее бизнесу на американском рынке.

В комментарии для NT по поводу решения правительства Литвы компания Евгения Касперского заявила о намерении продолжить свою деятельность в этой стране, оказывая услуги «всем своим клиентам — как частным пользователям, так и коммерческим компаниям и организациям». При этом компания разочарована шагами Вильнюса и утверждает, что у нее «нет политических связей или аффилированности с каким бы то ни было правительством...» и она «никогда не помогала и не будет помогать ни одному государству в мире заниматься кибершпионажем и проводить кибератаки». В компании также обращают внимание на то, что действия литовских властей «не сопровождались публикацией каких-либо достоверных доказательств, свидетельствующих против компании».

Ограничительные меры со стороны Литвы «Лаборатория Касперского» связывает «исключительно с геополитической напряженностью». При этом Лаборатория готова «отвечать на любые вопросы наших клиентов, партнеров или государственных органов по поводу нашего бизнеса, руководителей, организации работы, опыта борьбы с киберугрозами, наших технологий и т.д.» Специально в этих целях, сообщили NT в «Лаборатории Касперского», запущена программа информационной открытости Global Transparency Initiative.