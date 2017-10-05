Руководство парламента Литвы 5 октября посетить литовско-белорусскую и литовско-российскую границы, чтобы ознакомиться со спецификой охраны внешних границ Шенгенской зоны.
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Спикер парламента Викторас Пранцкетис и его заместители в сопровождении министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса и главы Службы охраны госграницы Ренатаса Пожелы посетят участок границы с Калининградской областью, который охраняют пограничники Виштитской заставы и участок границы с Беларусью, который охраняют пограничники Друскининкайской заставы.

Политикам представят порядок охраны внешних границ Евросоюза и Шенгенской зоны, продемонстрируют технологии, которые использует СОГГ, оборудование, вооружение и т.д.

До 2020 года Литва планирует построить забот на границе с Беларусью и Россией.

По данным СОГГ, общая протяженность литовско-белорусской границы составляет 678,82 км, а литовско-российской – 253,7 км по суше. На данный момент около 33% этой границы контролируют при помощи современных технологий.

BNS
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