Спикер парламента Викторас Пранцкетис и его заместители в сопровождении министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса и главы Службы охраны госграницы Ренатаса Пожелы посетят участок границы с Калининградской областью, который охраняют пограничники Виштитской заставы и участок границы с Беларусью, который охраняют пограничники Друскининкайской заставы. Политикам представят порядок охраны внешних границ Евросоюза и Шенгенской зоны, продемонстрируют технологии, которые использует СОГГ, оборудование, вооружение и т.д. До 2020 года Литва планирует построить забот на границе с Беларусью и Россией. По данным СОГГ, общая протяженность литовско-белорусской границы составляет 678,82 км, а литовско-российской – 253,7 км по суше. На данный момент около 33% этой границы контролируют при помощи современных технологий.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.