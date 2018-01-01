"Перед нами - исторический стык двух столетий! На одной его стороне - долгий путь испытаний, на котором наш народ дважды отвоевывал независимость государства. На другой - новое столетие и необъятные возможности для Литвы. Она - наше общее творение, наша жизнь и будущее. Давайте смело встречать наступающее время! Давайте не бояться мечтать и ставить перед собой масштабные цели. У нас хватит сил их достигнуть. Пусть наступающее столетие будет веком неизбывного света и благополучия!" - сказала президент Даля Грибаускайте.
Председатель Сейма Викторас Пранцкетис желает, чтобы каждое обещание, данное себе или близким, было благородным и исполненным смысла, а надежды и цели - ведущими к высоким завоеваниям.
"Наступающий год будет историческим для нашей страны. Я желаю каждому ощутить этот дух столетия в своих сердцах и заслуженно им гордиться", - сказал он.
Поздравляя с Новым годом, премьер-министр Саулюс Сквернялис сказал, что хочет поблагодарить каждого за вклад в создание лучшего будущего.
"Своим трудом, своей любовью к семье и родине мы все вместе строим государство благосостояния. Мы встречам Новый год как страна растущей экономики. Как более безопасная страна, выполняющая свои международные обязательства. Страна, в которой рушатся создававшиеся долгие годы коррупционные схемы, а наиболее уязвимая часть общества может рассчитывать на повышенное внимание со стороны государства. Это вселяет надежду и создает более справедливые условия для работы, создания бизнеса, воспитания детей здесь, а не за рубежом", - говорит глава правительства.
По его словам, 2018 год будет символическим годом, когда Литва отметит столетие восстановления государственности.
"Мы прошли долгий и трудный путь, но нас не сломить. Только сплотившись, все вместе, с верой в будущее, мы можем успешно продолжать этот путь. Нас ожидает немало вызовов, однако все их можно преодолеть общими усилиями. Чувство единства, общности - это то, чего я хочу пожелать нам всем", - говорит С. Сквернялис.
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