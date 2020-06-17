Президент Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва всегда будет благодарна Исландии за признание независимости.

"Жители Литвы всегда будут благодарны Исландии, которая первой признала восстановленную независимость Литвы 30 лет назад, укрепив тем самым доверие нашего народа и его дух решительно следовать по нелегкому пути восстановления собственного государства", - говорится в поздравлении главы государства.

Руководители Литвы с удовлетворением отмечают развитие двусторонних отношений, сотрудничество с Исландией в разных областях.

Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что ценит одинаковые позиции и усилия стран, направленные на достижение мирного и безопасного будущего в регионе Северных и Балтийских стран.

"Очень ценю нашу одинаковую позицию и совместные усилия, направленные на достижение мирного и безопасного будущего для региона Северных и Балтийских стран. Взаимные связи между людьми, инвестиции и культурные связи и в дальнейшем будут исключительно важны для развития нашего партнерства", - сказал глава правительства.

Исландия отмечает День независимости 17 июня.

Она стала первой страной, которая после 11 марта 1990 года признала независимость Литвы. Исландия сделала жто 11 февраля 1991 года.