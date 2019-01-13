Во время торжественной церемонии поднятия флага на площади Независимости у Сейма в воскресенье председатель парламента Викторас Пранцкетис сказал, что, благодаря за их жертву, мы понимаем, "какую большую веру они разожгли в нас, наших детях и внуках".
"Сегодня, как и 28 лет тому назад, река Нерис течёт спокойно. Лишь через несколько дней, выплавляя положивших жизни героев, Литву охватил мороз, сковывающий вместе сердца и слёзы. А на вопрос "почему?", "за что?" ответом были мысли – "за свободу"", – говорил председатель Сейма.
"За свободу мы будем благодарны, будем радоваться подарку свободы и создавать свободную и развивающуюся Литву такой, какой её хотели видеть защитники", – добавил В.Пранцкетис.
Участвовавший в церемонии премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что 28 лет тому назад он сам нёс вахту с защитниками парламента.
"Это день, когда именно люди защитили своё будущее. Для меня этот день особенно важен, я, который в то время был студентом, был здесь, в ночь 13-го января около этого здания, около телевизионного комитета. Эти переживания, которые были, никуда не исчезают. Я рад, что была в истории возможность символически к этому присоединиться", – сказал он.
Почтившая погибших и раненых около Сейма президент Литвы Даля Грибаускайте сказала, что 13-ое января является "немеркнущим доказательством, какой хрупкой и уязвимой может быть свобода" и призвала быть "сильными и едиными", храня отвоёванную свободу и независимую жизнь.
Руководители государства почтят память жертв 13-го января во время возложения цветов на Антакальнисском кладбище.
В рамках празднования Дня защитников свободы Литвы, в честь погибших в Вильнюсе проводятся литургии, проходят часы открытых дверей в Сейме, на площади Лукишкес в небо будет запущено множество фонарей. Также будет отдана дань уважения защитникам свободы, похороненным на кладбищах в Алитусе, Каунасе, Кедайняй, Мариямполе, Рокишкисе и других кладбищах в Вильнюсе.
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