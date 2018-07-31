Семерых убитых советскими омоновцами полицейских и таможенников во вторник на КПП Медининкай почтили премьер-министр Саулюс Сквярнялис, министр внутренних дел Эймутис Мисюнас, первый фактический глава возрождённого Литовского государства Витаутас Ландсбергис, вице-президент парламента Арвидас Някрошюс, выживший в трагическом инциденте Томас Шярнас, родственники погибших, представители таможни и пограничной службы.

"Должностные лица, которые пожертвовали своими жизнями, показали, что учреждения восстановленного государства были с людьми, с народом, с нашим молодым государством. Сегодня очень важно, чтобы об этом помнило молодое поколение (...), самое главное, чтобы люди, родившиеся после этой трагедии, родившиеся в свободной и независимой Литве, помнили и никогда не забывали", - сказал С.Сквернялис.

Он признал, что результат расследования этого массового убийства, которое велось на протяжении двух десятилетий, "возможно, не тот, который нас удовлетворил бы".

Первый фактический лидер страны Витаутас Ландсбергис в своем выступлении подверг критике литовские правоохранительные органы за то, что они "ведут себя не совсем правильно".

Ландсбергис сделал замечания относительно "небрежной организации и минимальных сил при расследовании, пропажи доказательств, даже свидетельств, в отсутствие простых розысков", а также за то, что не были опрошены некоторые важные свидетели.

Председатель Верховного Совета - Восстановительного Сейма Литвы также отметил, что история, когда спаслась часть виновников Медининкской трагедии, может повториться и в деле о 13-м Января.

Оценивая решение Следственного комитета России начать уголовное преследование литовских судей и прокуроров в рамках статьи по "привлечению несомненно невинного человека к ответственности", он призвал обсудить в ответ, не стоит ли Литве самой возбудить уголовные дела в отношении российских должностных лиц, препятствующех осуществлению правосудия.

"Нам нужно определиться, назовём ли мы их и дадим им по-прежнему гнить в своём болоте, или дадим симметричный ответ, который, возможно, будет более слышен в мире", - объяснил Ландсбергис.

Единственный оставшийся в живых участник трагедии, тогдашний таможенник, ныне священнослужитель евангелистов-реформатов Томас Шярнас поделился воспоминаниями, как убили его коллег, как все они испытали самое жестокое нападение, хотя "все они были мирными людьми, любящими свои семьи, строящими жизненные планы".

"Поэтому самым большим памятником им было бы, если бы мы все были немного иными, стремились бы к миру, - сказал Т.Шярнас. - Требуется не только ответственность всех должностных лиц, но и всех нас, живущих в Литве: как мы взаимодействуем с иностранцами, как мы общаемся во время поездок за границу, на своём рабочем месте, друг с другом".

31 июля 1991 года на пограничном посту Медининкай, расположенном на границе с Беларусью, сотрудники советского ОМОН убили семь литовских офицеров - это Миндаугас Балавакас, Альгимантас Юозакас, Юозас Янонис, Альгирдас Казлаускас, Антанас Мустейкис, Станисловас Орлавичюс и Ричардас Рабавичюс от огнестрельных ранений головы 2 августа скончались в больнице. Врачам удалось спасти жизнь единственного тяжелораненого таможенника Томаса Шярнаса.

За резню в Медининкай бывший милиционер ОМОН Константин Михайлов был приговорён к пожизненному заключению.

Три других омоновца - Андрей Лактионов, Чеслав Млыник и Александр Рыжов - к самому суровому наказанию судами Литвы приговорены заочно, так как Россия отказывается их выдать.