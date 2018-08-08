Мероприятие, в котором приняли участие более 70 человек, организовали члены Лиги молодых консерваторов Литвы совместно с представителями Вильнюсского собрания Союза Отечества - Христианских демократов Литвы.

"Мы хотим отметить эту дату, потому что в мире не должны происходить такие вещи, тем более, что мы и сами ощутили агрессию с той самой стороны, – заявила руководитель Вильнюсского отделения Лиги молодых консерваторов Эмиле Балодите. – Это было в советское время, и, поскольку мы знаем, что это значит, мы не равнодушны к таким людям. Мы хотим громко заявить, что мы их поддерживаем, что мы с ними вместе. Как известно, мы установили прекрасные дипломатические отношения с этой страной, поэтому и хотим поддержать её не только в прекрасные мгновения, но и в тяжёлое время протянуть им руку помощи".

В мероприятии под флаги Литвы и Грузии собрались политики, дипломаты и общественные деятели из обеих стран: Витаутас Ландсбергис, Раса Юкнявичене, Жигимантас Павиленис, Эмануэлис Зингерис и др. Собравшиеся единодушно осудили российскую агрессию в отношении не только Грузии, но и Украины.

"В советское время у нас были очень близкие отношения не только с грузинами, но и с украинцами, и поэтому сегодня мы должны быть вместе", – отметила член парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Раса Юкнявичене.

В конце мероприятия участники митинга подписали акт в поддержку независимости Грузии под названием "Руки прочь от Грузии". "Грузия должна быть независимой, суверенной державой. Поэтому этим актом мы свидетельствуем, что российским солдатам в Грузии не место", – говорится в документе.

Чести первым поставить подпись под актом в поддержку Грузии удостоился первый руководитель восстановившей независимость Литвы Витаутас Ландсбергис.