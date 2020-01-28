"Я не могу понять этой спешки с импичментом, это инициатива Шакалене, может быть она хочет получить орден перед выборами, не знаю", – сказала BNS И. Розова.

Социал-демократ Довиле Шакалене была одним из представителей КНБО, выступившим за инициативу импичмента. Комитет сейма проводит расследование возможной угрозы национальной безопасности связей И. Розовой, до 30 апреля он должен представить свои выводы.

"Вы прекрасно знаете, что до 30 апреля должно быть проведено расследование, еще есть два месяца, но им (членам КНБО – BNS) или ей (С. Шакалене –BNS) кажется, что одной беседы со мной уже хватает, чтобы начать импичмент", – сказал депутат.

Она также отметила, что далее инициативу импичмента не будет комментировать, поскольку не знакома с текстом предложения начать импичмент: "С одной стороны, отрадно, что оппозиция работает так активно, с другой, все же трудно комментировать, поскольку я не видела текста".

В сейме во вторник были собраны 44 подписи для начала процесса импичмента парламентарию И. Розовой. Инициаторы импичмента говорят, что, скрыв свои связи с российскими дипломатами, И. Розова "могла грубо нарушить Конституцию и нарушила присягу члена сейма".

"Есть достаточное основание, чтобы сделать вывод, что И. Розова вероятно не была откровенна и честна, сознательно пыталась скрыть от сотрудников Департамента госбезопасности (ДГБ) свои связи с представителями дипломатического корпуса России и их характер", – сказал BNS один из инициаторов импичмента, заместитель председателя КНБО Лауринас Кащюнас.

Представление начать процесс импичмента подписали лидер Литовского союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаускис, глава КНБО, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас и другие члены комитета, глава Комитета по праву и правопорядку, "аграрий" Агне Ширинскене, председатель партии консерваторов Габриэлюс Ландсбергис, председатель партии либералов Виктория Чмилите-Нильсен, другие члены сейма, преимущественно из фракций меньшинства.

Правом начала процесса импичмента в сейме обладает группа депутатов, состоящая из не менее, чем четверти, то есть 36 членов сейма. Сейм формирует комиссию по импичменту, которая дает заключение, есть ли основание начать процесс импичмента.

Если сейм во время голосования по выводам комиссии решает, что такое основание имеется, то следует обращение в Конституционный суд (КС) за заключением о том, противоречат ли Конституции конкретные действия лица, в отношении которого начато дело об импичменте.

В представлении начать импичмент члены сейма утверждают, что "есть достаточные основания, чтобы сделать вывод, что с целью получения разрешения на работу с секретной информацией И. Розова (...) сознательно пыталась скрыть от сотрудников ДГБ свои связи с представителями дипломатического корпуса России и их характер".

Эти контакты И. Розова не указала в вопроснике ДГБ, который заполняется с заявлением на работу с секретной информацией. ДГБ провел проверку и рекомендовал спикеру сейма Викторасу Пранцкетису не предоставлять ей такое разрешение.

И. Розова говорит, что ее контакты с российскими дипломатами не носили личный характер, и потому ей не нужно было декларировать их в вопроснике ДГБ.

В сейме уже проводится расследование относительно того, что связи И. Розовой могли представлять угрозу для национальной безопасности. Расследование проводит КНБО на правах специальной комиссии.

Инициатива провести парламентское расследование в связи с сокрытием И. Розовой ее контактов с российскими дипломатами возникла после того, как в январе 2018 года выяснилось, что спикер сейма В. Пранцкетис получил справку от ДГБ, в которой содержалась рекомендация не предоставлять И. Розовой разрешение на работу с секретной информацией.

В документе говорилось о ее встрече с российскими дипломатами по поводу финансовой поддержки Русскому альянсу, а также о том, что член сейма встречалась с генеральным консулом России Владимиром Малыгиным, который был выслан из Литвы в 2014 году.

В сейме И.Розова состоит во фракции Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей.