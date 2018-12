Во время обсуждения лидеров стран-членов ЕС процесса выхода Великобритании, глава государства написала в соцсети Twitter: "#Brexit рождественское пожелание: определитесь наконец, чего вы на самом деле хотите, а Санта Клаус это исполнит".

Д. Грибаускайте также разместила фотографию с шоколадной новогодней елкой.

#Brexit Christmas wish: finally decide what you really want and Santa will deliver pic.twitter.com/lJziZsahry

— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) December 13, 2018