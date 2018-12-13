Находящаяся в Брюсселе президент Литвы Даля Грибаускайте поделилась ироничным рождественским пожеланием англичанам, которые покидают Евросоюза (ЕС).
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Во время обсуждения лидеров стран-членов ЕС процесса выхода Великобритании, глава государства написала в соцсети Twitter: "#Brexit рождественское пожелание: определитесь наконец, чего вы на самом деле хотите, а Санта Клаус это исполнит".

Д. Грибаускайте также разместила фотографию с шоколадной новогодней елкой.

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Парламентарии Соединенного Королевства в январе проголосуют по согласованному правительством и переговорщиками ЕС договору о Brexit. Голосование должно было состояться раньше, но английский премьер Тереза Мэй отложила его из-за недостаточной поддержки договору.

В среду Т. Мэй сохранила пост премьера при голосовании в партии консерваторов о вынесении ей вотума недоверия.

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