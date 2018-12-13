Во время обсуждения лидеров стран-членов ЕС процесса выхода Великобритании, глава государства написала в соцсети Twitter: "#Brexit рождественское пожелание: определитесь наконец, чего вы на самом деле хотите, а Санта Клаус это исполнит".
Д. Грибаускайте также разместила фотографию с шоколадной новогодней елкой.
#Brexit Christmas wish: finally decide what you really want and Santa will deliver pic.twitter.com/lJziZsahry
— Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) December 13, 2018
Парламентарии Соединенного Королевства в январе проголосуют по согласованному правительством и переговорщиками ЕС договору о Brexit. Голосование должно было состояться раньше, но английский премьер Тереза Мэй отложила его из-за недостаточной поддержки договору.
В среду Т. Мэй сохранила пост премьера при голосовании в партии консерваторов о вынесении ей вотума недоверия.
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