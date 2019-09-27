Г.Науседа на ГА ООН отметил продолжающуюся агрессию со стороны России, которая продолжает попытки дестабилизировать соседние страны. Продолжаются "ужасающие военные действия России против Украины", заявил в четверг вечером на заседании Генеральной ассамблеи ООН лидер Литвы Гитанас Науседа.

В своём первом выступлении в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке президент Литвы подчеркнул, что "международное право часто является последним барьером, отделяющим наши страны от непредсказуемого и, следовательно, опасного хаоса".

Он подчеркнул, что Литва решительно осуждает это продолжающееся нарушение международного права, и напомнил "стране-агрессору, что она должна соблюдать положения Устава Организации Объединённых Наций, Хельсинкского заключительного акта и двусторонних соглашений с Украиной".

Президент Литвы повторил, что страна будет и впредь поддерживать независимость Грузии и Украины, никогда не признает аннексию Крыма, равно как и оккупацию Абхазии и Южной Осетии.

"Некоторые политические лидеры выдвигают идею создания нового геополитического пространства от Атлантического океана до Владивостока, в которое войдёт и Россия. Идея интересная, но разве мы для её реализации общую основу? У нас есть общие ценности? Ответ - нет!"- сказал Г. Науседа.

Он утверждал, что страны должны "не поддерживать союзы, в которых одни государства становятся субъектами истории, а другие - просто объектами".

"Россия по сей день не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие. Может ли это измениться? Да! Мы были бы первыми, кто приветствовал бы такие изменения - демократическая Россия, которая уважает международное право и суверенитет других стран", - подчеркнул Г.Науседа.

На такое заявление Г.Науседы остро отреагировали в посольстве РФ в Литве.

"Ознакомились с речью Президента Литовской Республики Г.Науседы на 74-й сессии ГА ООН, в которой значительное место отводится России. Изложенный набор набивших оскомину штампов применительно к нашей стране вызвал, признаем, чувство сожаления.

Не вызывает сомнения: текст "российской части" выступления подготовлен "специалистами", поднаторевшими на выстраивании и реализации жесткого антироссийского курса официального Вильнюса. Не случайно поэтому, что он выглядит скорее как своего рода манифест противостояния России по всем азимутам, "дорожной картой", ведущей наши двусторонние отношения в полный тупик.

А выбираться из него рано или поздно придется. Пока, правда, не ясно, кто с литовской стороны и когда займется этим. Подождем…", – говорится в опубликованном на сайте посольства комментарии.