Российский журналист Константин Эггерт получил подтверждение пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова - Роландас Паксас на самом деле встречался с главой РФ. Об этом он написал в социальной сети Facebook.
© DELFI montažas

В пресс-службу президента России обращались и журналисты DELFI, однако они ответа на этот вопрос не получили. Не ответили в Кремле и на запрос журналистов литовского портала Lietuvos rytаs.

По словам российского журналиста, ведущего программ телеканала "Дождь" и автора DW Константина Эггерта, пресс-секретарь В. Путина Дмитрий Песков подтвердил ему лично в Телеграме, что "встреча имело место".

Статьи по теме:
Ландсбергис: переход Путина от Трампа к Паксасу очень своеобразен  (68)
Паксас сказал, что обсуждал с Путиным снижение напряженности в регионе  (154)

О встрече Путина с Паксасом не сообщалось в официальной повестке Кремля. Вернувшись из России в Литву, об этой встрече заявил сам Паксас. Встреча якобы состоялась 5 декабря вечером.

"Я говорил о Литве и о Калининграде, новых отношениях между Литвой и Калининградом, чтобы (...) на этом лоскутке земли, на котором Бог нам дал возможность жить, начать разоружение, чтобы в регион пришла стабильность, чтобы пришли иностранные банки, чтобы пришли технологические парки, чтобы здесь развивалась экологическая промышленность, и существовало культурное сотрудничество", – сказал Паксас журналистам BNS.

Несколько ранее в Москве он также встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.

Паксас сказал, что обсуждал с руководителями палат российского парламента инцидент в Керченском проливе. Он сказал, что не ставил перед собой цель выразить российским политикам свое мнение и хотел выслушать их.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Премьер Литвы назвал визит Паксаса в Москву попыткой расколоть внешнюю политику ЕС (170)

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис критически...

В Москве: Матвиенко и Володин жаловались Паксасу на Грибаускайте и Порошенко (234)

Отстраненный путем импичмента с поста президента Литвы...

Политика

Премьер Литвы предложил кандидатуру литературоведа Кветкаускаса на пост министра культуры

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в понедельник...

Российский журналист получил подтверждение из Кремля: Паксас встречался с Путиным (133)

Российский журналист Константин Эггерт получил...

МИД Литвы выделил средства на гуманитарную помощь Украине (16)

Министерство иностранных дел Литвы выделило 30 тыс....

На мэра Биржай пожаловались в Службу специальных расследований и налоговую инспекцию (4)

Главная избирательная комиссия ( ГИК ) Литвы не...

Глава соцдемов: Грибаускайте помогла Сквернялису начать президентскую кампанию (6)

Конфронтация между правящими и президентом Литвы...

TOP новостей

Официальный калькулятор: какой станет зарплата с начала 2019 года

Объединение налогов работника и работодателя, новые...

Правящие Литвы готовят план "Б" пенсионной реформы (1)

В июле 2018 года парламентская оппозиция обратилась в...

Российский журналист получил подтверждение из Кремля: Паксас встречался с Путиным (133)

Российский журналист Константин Эггерт получил...

Правительство Литвы говорит о 3 миллионах жителей, эксперты пожимают плечами (62)

До 2021 года правительство Литвы намерено...

Снег будет идти до вторника: на дорогах сотни пескопосыпочных машин (1)

Снег на юго-западе Литвы идет с воскресного утра, с тех...