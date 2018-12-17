В пресс-службу президента России обращались и журналисты DELFI, однако они ответа на этот вопрос не получили. Не ответили в Кремле и на запрос журналистов литовского портала Lietuvos rytаs.
По словам российского журналиста, ведущего программ телеканала "Дождь" и автора DW Константина Эггерта, пресс-секретарь В. Путина Дмитрий Песков подтвердил ему лично в Телеграме, что "встреча имело место".
О встрече Путина с Паксасом не сообщалось в официальной повестке Кремля. Вернувшись из России в Литву, об этой встрече заявил сам Паксас. Встреча якобы состоялась 5 декабря вечером.
"Я говорил о Литве и о Калининграде, новых отношениях между Литвой и Калининградом, чтобы (...) на этом лоскутке земли, на котором Бог нам дал возможность жить, начать разоружение, чтобы в регион пришла стабильность, чтобы пришли иностранные банки, чтобы пришли технологические парки, чтобы здесь развивалась экологическая промышленность, и существовало культурное сотрудничество", – сказал Паксас журналистам BNS.
Несколько ранее в Москве он также встретился с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко.
Паксас сказал, что обсуждал с руководителями палат российского парламента инцидент в Керченском проливе. Он сказал, что не ставил перед собой цель выразить российским политикам свое мнение и хотел выслушать их.
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