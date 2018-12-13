"Покинуть Россию было трудным решением, но у меня не было другого выхода, — рассказал ТВ2 Алексей Шитик. — Долгие месяцы ожидания, наконец, закончились, Литва предоставила мне политическое убежище и право на проживание в стране. Скоро я начну ходить на курсы по изучению литовского языка и истории для мигрантов. Конечно, планирую дальше заниматься политической борьбой и вести свой блог в youtube. Хочу поблагодарить всех неравнодушных к моей судьбе, и особенно волонтеров Литовского Красного Креста — за то, что очень помогли мне в сложной жизненной ситуации".
Алексей Шитик известен как глава "Панславянского молодежного объединения", один из организаторов националистических акций в Томске и противник строительства мечети в городе Стрежевом. В 2016 году Шитик вступил в демократическую партию "Яблоко", а в 2017 году выдвигался от партии на пост мэра города Асино. В последние годы оппозиционер рассказывал о проблемах Асиновского ЛПК, критиковал китайское руководство "Роскитинвеста", местную власть и боролся против вырубки леса в регионе.
В апреле 2018 года Алексей Шитик получил анонимную угрозу. В почтовый ящик ему подбросили письмо, в котором говорилось, что "если он не заткнется, то его родные будут его хоронить". Позже из своих источников он получил информацию, что прокуратура готовится завести на него уголовное дело. Оппозиционер не стал испытывать судьбу и решил попросить политическое убежище в Литве.
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