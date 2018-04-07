Оппозиционная партия "Порядок и справедливость" решила не выдвигать своего кандидата на пост президента Литвы. Бывший лидер политического движения Роландас Паксас будет первым номером в списке кандидатов от этой партии в Европарламент (ЕП).
Rolandas Paksas
© DELFI / Karolina Pansevič

Такие решения были приняты 7 апреля на заседании совета "Порядка и справедливости" в Тельшяй.

"Пока у нас нет нового кандидата в президенты. Думаю, что еще надо обсудить, кого из кандидатов в президенты поддержит наша партия", – сказал лидер "Порядка и справедливости Ремигиюс Жемайтайтис.

7 апреля на совете партии утвердили десятку лидеров в списках участников в муниципальных выборах в 30 районах Литвы и кандидатов в мэры в 23 городах.

В Мариямполе и Шилале утвердили по 4 кандидата в мэры, одного из них выберут сами отделения.

Пока не утверждены кандидаты от партии в мэры крупнейших городов Литвы.

На заседании совета Жемайтайтис призвал однопартийцев не участвовать в политических стычках, которые сейчас, по его словам, демонстрируют "крестьяне" и консерваторы.

"Это уже всем надоело. Пора выпустить пар и браться за серьезные дела. Я предлагаю объявить мораторий на политическую грызню, заключить мир хотя бы на месяц и показать, что политики могут работать конструктивно на благо Литвы", – сказал он.

Избирательный штаб партии в 2019 году возглавит депутат Витаутас Камблявичюс.

Муниципальные, президентские выборы и выборы в ЕП состоятся в первой половине 2019 года.

У "Порядка и справедливости" в парламенте 8 представителей.

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