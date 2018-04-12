В эфире передачи "В центре внимания" на ЛРТ Маркаускас рассказал, почему решил закрыть ферму. "Наша ферма находится почти в городе. Вокруг сотни детальных планов. Мы решили отказаться от коров, в результате поднимется цена на участок этого человека. Никто не хочет покупать там землю из-за близости фермы", – сказал в передаче Маркаускас.

"Даже коню понятно, что ферма ваша, а не вашей мамы", – заметил ведущий Эдмундас Якилайтис. Маркаускас в ответ сказал несколько раз "да".

Один из создателей Конституции бывший судья Конституционного суда Витаутас Синкявичюс сказал, что если подтвердится, что Маркаускас фактически возглавлял ферму, то будет повод для импичмента.

"КС констатировал, что депутат, который является владельцем какой-либо частной компании, ее совладельцем или акционером, не может в ней работать, занимать какой-либо пост, представлять ее. И тут неважно, есть ли какие-то договоры с частной компанией или их нет; платят зарплату за это или нет, делает ли он это в свободное время от работы в парламенте или нет.

Конституция запрещает депутату работать где-то еще и получать зарплату за какую-то другую работу. И здесь важно установить, не занимается ли депутат чем-то, что запрещено Конституцией. Конституция позволяет депутату пользоваться своей собственностью, получать прибыль, но это не может быть бизнесом или коммерцией. Ты не можешь работать в частной компании. Если выяснится, что депутат не выполняет запрет, требование или фактически работает в частной компании, это было бы основанием для лишения мандата", – сказал Синкявичюс.

Все 12 фермеров, которые попали в парламент этого созыва, объявили, что передали свои полномочия управления хозяйством другим людям.

Бронюс Маркаускас, став депутатом, также заявил, что поступил именно таким образом.