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Главой группы по коммуникации президента Литвы Гитанаса Науседы должен быть назначен журналист, актер Ридас Ясюлёнис, подтвердили в среду BNS информированные источники.
Ridas Jasiulionis
Ridas Jasiulionis
© DELFI / Domantas Pipas

Он сменит покидающего президентский офис Айстиса Забараускаса.

Офис президента пока официально не подтвердил эту информацию.

Перед началом работы в должности главного советника президента кандидаты обычно должны получить разрешения на работу с засекреченной информацией, а эти процессы занимают некоторое время.

50-летний Р. Ясюлёнис - дипломированный актер, работал в Вильнюсском камерном театре, снимался в телесериалах.

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В последнее время работал на телеканале Laisves TV и радиостанции Ziniu radijas, вел политические ток-шоу.

Р. Ясюлёнис в 2009 году был пресс-атташе тогдашнего премьера консерваторов Андрюса Кубилюса, четыре месяца возглавлял Департамент общественного информирования службы премьер-министра.

Р. Ясюлёнис также был редактором еженедельника Atgimimas.

Связаться с самим Р. Ясюлёнисом BNS пока не удалось.

Об уходе А. Забараускаса из офиса президента стало известно на прошлой неделе. В пресс-релизе сообщалось, что он возвращается в частный сектор. Почти одновременно в команде президента сменились советники по вопросам образования и национальной безопасности.

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