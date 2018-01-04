Министерство иностранных дел Латвии получило от посольства России официальную просьбу согласовать обустройство в 12 городах Латвии мест для досрочного голосования на выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта.
© DELFI / Tomas Vinickas

Как сообщает LETA, на данный момент МИД Латвии обдумывает полученную просьбу.

Между тем, Эстония отклонила просьбу России об открытии выборных участков в тех городах страны, где компактно проживают граждане РФ. Эстонское министерство иностранных дел указало, что участки для голосования можно будет открыть только в посольстве России в Таллине, в консульском отделе в Тарту и генеральном консульстве РФ в Нарве.

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Литва также получила аналогичную просьбу от России, но ответа на запрос пока не дала.

"МИД подтверждает, что из российского посольства в Литве получена нота с такой просьбой. Сейчас ее рассматривают", – указал МИД в ответе BNS.

По данным МИД Литвы, подобные просьбы поступают перед каждыми выборами в России.

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