Как сообщает LETA, на данный момент МИД Латвии обдумывает полученную просьбу.
Между тем, Эстония отклонила просьбу России об открытии выборных участков в тех городах страны, где компактно проживают граждане РФ. Эстонское министерство иностранных дел указало, что участки для голосования можно будет открыть только в посольстве России в Таллине, в консульском отделе в Тарту и генеральном консульстве РФ в Нарве.
Литва также получила аналогичную просьбу от России, но ответа на запрос пока не дала.
"МИД подтверждает, что из российского посольства в Литве получена нота с такой просьбой. Сейчас ее рассматривают", – указал МИД в ответе BNS.
По данным МИД Литвы, подобные просьбы поступают перед каждыми выборами в России.
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