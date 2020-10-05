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В воскресенье президента Литвы Гитанаса Науседу и его супругу Диану профилактически проверили на коронавирус. Результаты тестов отрицательные, сообщает пресс-служба президента.
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
© DELFI / Andrius Ufartas

Профилактически проверяли и работников президентского дворца. Результаты их тестов также были отрицательными.

В субботу поступило сообщение о том, что Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) рекомендовал пяти работникам президентского аппарата изолироваться, однако в воскресенье пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис заметил, что после уточнения информации изолированы только трое работников.

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Науседа и остальные работники президентского дворца, которым не была назначена изоляция, с 5 октября работают в обычном режиме.

Главу страны, его супругу и работников администрации проверяли на коронавирус после того как стало известно, что коронавирус установили у двоих членов делегации гостившего в Литве президента Фракции Эммануэля Макрона.

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