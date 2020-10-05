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Результат теста министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса на коронавирус оказался отрицательным.
Результат теста главы МИД Литвы на коронавирус отрицательный
© DELFI / Andrius Ufartas

Об этом BNS сообщила представитель министра по связям с общественностью Раса Якилайтене.

У главы МИД был взят тест на коронавирус в связи с тем, что в субботу Национальный центр общественного здравоохранения(НЦОЗ) завил, что COVID-19 был выявлен у двух членов делегации находившегося в Литве на минувшей неделе президента Франции Эмманюэля Макрона – работников посольства Франции в Литве.

По причине близкого контакта с зараженным министр изолировался на неделю.

Были сделаны тесты на коронавирус также президенту Литвы Гитанасу Науседе и первой леди Диане Науседене, они также оказались отрицательными.

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