Результат теста главы МИД Литвы на коронавирус отрицательный

Об этом BNS сообщила представитель министра по связям с общественностью Раса Якилайтене.
У главы МИД был взят тест на коронавирус в связи с тем, что в субботу Национальный центр общественного здравоохранения(НЦОЗ) завил, что COVID-19 был выявлен у двух членов делегации находившегося в Литве на минувшей неделе президента Франции Эмманюэля Макрона – работников посольства Франции в Литве.
По причине близкого контакта с зараженным министр изолировался на неделю.
Были сделаны тесты на коронавирус также президенту Литвы Гитанасу Науседе и первой леди Диане Науседене, они также оказались отрицательными.
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