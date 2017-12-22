

Адвокат полковника выразила удовлетворение этим решением суда и заявила, что А. Навицкас будет судиться по вопросу возмещения ущерба.

Суд отменил приказ об отстранении полковника, принятый министром обороны 22 ноября 2016 года в связи с внутренним расследованием по поводу планов ремонта поисково-спасательных вертолетов в России, сообщает BNS.

"Мы рассмотрим решение суда и возможность его обжаловать", - заявила в пятницу BNS пресс-секретарь министерства обороны Вита Раманаусукайте, более детально решение суда она не комментировала.

В пятницу Вильнюсский административный суд констатировал, что А. Навицкас был отстранён от службы без правовых и фактических оснований.

Такой вывод суд сделал потому, что заявитель в период принятия обжалуемого приказа не был заподозрен в совершении должностного нарушения, не был признан подозреваемым или обвиняемым в уголовном деле, а потому не имелось установленных законом оснований для отстранения заявителя от должности.

Министерство обороны утверждало, будто А.Навицкас не выполнил принятого в прошлом году Службой оборонных ресурсов не ремонтировать военные вертолёты в России. В этом году полковник был восстановлен в должности, но вскоре был уволен.

Министр обороны Раймундас Кароблис по предложению командующего армией уволил А.Навицкаса с профессиональной воинской службы.

Решение о его увольнении было принято с учётом оценок военной разведки, будто бы полковник не считался с министром обороны, командующим армией, стремился дискредитировать систему обороны края, утверждало Минобороны.

Отправка вертолётов МИ-8 в Россию для ремонта была остановлена на последней стадии, когда была пройдена череда различных фильтров.

По утверждению Министерства иностранных дел, ремонт вертолётов в России шёл бы вразрез с решениями Европейского союза о санкциях в отношении этой страны, и с внешней политикой Литвы.

В настоящее время пост командующего ВВС занимает Дайнюс Гузас.