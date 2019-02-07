Это подтвердил BNS министр энергетики Жигимантас Вайчюнас, возглавлявший делегацию Литвы на встрече в Женеве (Швейцария).

"Решение максимально благоприятное для Литвы. Сегодня в соглашении стран (членов конвенции – BNS) был утвержден вывод о том, что Беларусь при строительстве БелАЭС нарушила международные соглашения и конкретно Конвенцию Эспоо, и нарушила эту конвенцию по трем статьям. Так что это окончательное решение", - сказал BNS из Женевы Ж. Вайчюнас.

На проходящей со вторника встрече решался вопрос, утвердить ли подготовленные Комитетом по реализации Конвенции Эспоо решения по нарушившим требования государствам.