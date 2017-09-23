На сегодняшнем заседании за прекращение работы в коалиции с "крестьянами" проголосовали 140 членов совета ЛСДП. Против такого решения высказались 46 соцдемов. В голосовании принимали участие 187 из 235 членов совета.

Палуцкас: сдуйте пыль с ваших роз

Председатель партии, выступая перед коллегами, сказал, что сегодняшнее решение не конец, а начало. На следующей неделе члены партии получат новый программный документ.

"Потому что такая, как сегодня, партия не нужна. Это показывают результаты выборов, "замороженные" рейтинги, это показывают люди", сказал Г.Палуцкас.

"Друзья, по поводу перспектив коалиции. Коалиция состоит из трех частей: эмоционального окружения, политического содержания и влияния на политические процессы. Друзья, сдуйте пыль со своих роз. Мы вступаем в борьбу за честь и успех", - подчеркнул председатель ЛСДП.

По его словам, партия готова поддерживать правительство "крестьян" в решении актуальных вопросов, которые однозначно входят в "левую политическую повестку".

Гинтаутас Палуцкас ранее говорил, что в случае выхода из коалиции председателям комитетов Сейма будет дана неделя на принятие решение об уходе с должности. Он также не исключил, что с "аграриями" удастся найти компромиссы по дальнейшему сотрудничеству, если социал-демократы будут в "конструктивной оппозиции".

"Если будет принято решение об уходе, то будут сделаны следующие шаги: дано время определиться членам нашей партии, которые занимают политические посты, как в правительстве, так и в комитетах сейма, по поводу того, как они хотят поступить, если будет принято такое решение. После этого, кончено, последует и период технических консультаций, с уже бывшими партнерами по коалиции, то есть, что изменится, если кто-то уходит или остается, если им нужны компетентные специалисты -легионеры, хотя бы на некоторое время", - сказал Г. Палуцкас.

ЛСДП делегировала в правительство во главе с Саулюсом Сквернялисом трех министров - юстиции, экономики и иностранных дел. Министр юстиции Милда Вайнюте не является членом партии, между тем, министр экономики Миндаугас Синкявичюс и глава МИД Линас Линкявичюс являются партийными.