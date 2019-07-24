Решение о представителе Литвы в Еврокомиссии (ЕК) должно быть принято в самое ближайшее время, потому что промедление чревато потерей важных позиций еврокомиссаров, говорит литовский президент Гитанас Науседа.
© LRPK / Robertas Dačkus

Он не назвал журналистам в Риге во вторник вероятных кандидатов в еврокомиссары, лишь подтвердил, что выбор будет сделан из трех кандидатур. Он также подчеркнул, что Литве невыгодно промедлением с принятием решения.

"Время сейчас работает не в нашу пользу. Чем скорее мы определимся, тем легче будет и новому президенту ЕК так или иначе реагировать на нашу кандидатуру, тем легче нам будет говорить о будущих портфелях", – сказал Г. Науседа.

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По его словам, если не представить конкретного кандидата и не знать его опыт и квалификацию, то это будет "гадание на кофейной гуще и будет трудно предусмотреть, какой портфель должен достаться Литве".

"Чем больше мы медлим, тем меньше будет на столе этих портфелей, причем таких, каких мы бы хотели – влиятельных. Потому что я считаю, что Литва, как государства Центральной и Восточной Европы, недостаточно представлена после решений о формировании руководства ЕК", – сказал президент.

Г. Науседа говорит, что "полезно не наступить друг другу на ноги", и вероятные портфели в ЕК согласуются с государствами региона.

ЕК в новом составе приступит к работе осенью этого года.

Правительство Литвы предложил еврокомиссара после получения одобрения президента и Сейма.

Премьер Саулюс Сквернялис на прошлой неделе сказал, что Литва хотела бы получить в ЕК портфель, связанный с энергетикой, экономикой или охраной внешних границ.

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